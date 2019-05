Marco Maddaloni e Romina Giamminelli non si sposano più?/ “Ho paura che le nozze…”

Il 14 luglio, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli dovrebbero sposarsi. Il condizionale è d’obbligo perchè Romina, sul settimanale DiPiù, ha pubblicato una lettera in cui ha tirato fuori tutte le sue paure rivelando di temere di non poter più coronare il suo sogno d’amore con il padre dei suoi figli. Stando a quello che scrive Romina, il judoka non sarebbe intenzionato a mantenere la promessa che le ha fatto durante la finale dell’Isola dei Famosi 2019. “Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c’è un argomento che proprio non riusciamo ad affrontare a voce, perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante. Ho l’impressione che questo giorno sia un sogno lontano e sfocato. Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni”, scrive Romina.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli non si sposano più? Lui replica su Instagram

Il sogno di Romina Giamminelli è quello di sposarsi in chiesa. Un sogno che la compagna di Marco Maddaloni teme di non realizzare. Da quando è tornato dall’Isola dei Famosi, Maddaloni sarebbe super impegnato al punto da non avere il tempo di pensare all’organizzazione del matrimonio. “Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan. Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora temo che possiamo essere in crisi, una parola che fatico a scrivere e a pronunciare, pensando al nostro grande amore“, ha scritto ancora Romina. La replica di Maddaloni non è tardata ad arrivare. Su Instagram, il judoka ha pubblicato una foto dell’auto che avrebbe scelto per le nozze: “E poi Romina dice che non mi sto muovendo per il matrimonio”.





