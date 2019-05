MARCO “MARK” CALTAGIRONE, FIDANZATO PAMELA PRATI/ Presente in studio? Il rumor choc

Marco Caltagirone interverrà a Live – Non è la d’Urso. Il futuro marito di Pamela Prati alla fine ha accettato l’invito di Barbara D’Urso e presenzierà durante la puntata di mercoledì 1 maggio 2019 del seguitissimo programma televisivo. Una notizia bomba che torna così ad accendere i riflettori sul matrimonio dell’anno quello tra la showgirl italiano e l’imprenditore di cui al momento non si conosce nulla. Il giallo del matrimonio di Pamela Prati arriva così in diretta televisiva per la prima volta. Tutto questo grazie a Barbara D’Urso che è riuscita ad avere in studio proprio il futuro marito Mark Caltagirone. Intanto gli avvocati di Pamela Prati hanno fatto sapere di essere pronti con azioni legali.

Pamela Prati e il matrimonio con Maro Caltagirone

Ci sarà oppure no il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone? La data è fissata per l’8 maggio, ma il mistero sul presunto marito continua a tenere banco nelle più importanti trasmissioni televisive e su tutti i più importanti magazine di gossip. Mark Caltagirone esiste oppure è solo un invenzione? Sta di fatto che Pamela Prati in seguito alle accuse e maldicenze lanciate nei suoi confronti e verso il futuro marito Marco ha deciso di replicare. Come? Per vie legali come si legge sul nuovo numero di Novella2000 dove è stata pubblicata una breve intervista di Carlo Taormina, avvocato assunto dalla Prati per risolvere la districata situazione. Taormina raggiunto da Novella2000 ha rivelato: “Intravedo due filoni: uno penale e uno civilistico, più inerente alla mera tutela della privacy. Sulla possibilità di far partire querele, l’avvocato ha detto: “In questi giorni partiranno azioni legali”. Stando a quanto verificato dall’avvocato, infatti, sembrerebbero esserci situazioni tali da poter procedere con querele per diffamazione.

Pamela Prati e Marco “Mark” Caltagirone: si passa al contrattacco

“Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy, altre in cui si rientra nella mera violazione della privacy, per cui ci possono essere azioni civili che puntano al risarcimento, azioni davanti al Garante della Privacy per chiedere l’interdizione di certi comportamenti. Possono essere fatte tante cose, vedremo…” ha detto l’avvocato Carlo Taormina. Novella2000 però è andato oltre chiedendo all’avvocato se ha mai incontrato il futuro marito di Pamela Prati. Ecco la sua riposa: “Conosco Pamela Prati da trent’anni perché ero un affezionato del Bagaglino e amico del regista Pier Francesco Pingitore. Certo che Pamela è rimasta bella, anzi forse è più bella di prima, nonostante l’età sia trascorsa per tutti. È una donna interessante…”. Non resta che attendere questa sera per scoprire a Live – Non è la D’Urso la vera identità del futuro marito di Pamela Prati.



