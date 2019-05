Marco Pipani/ E il popolo del web lo incorona “Padre Natura” (Ciao Darwin 8)

Marco Pipani torna questa sera a Ciao Darwin 8 – Terre desolate per l’attesissima sfida tra i Tifosi juventini e Tutti gli altri. Biondo, capelli lunghi e fisico statuario, il ballerino è già amatissimo e cliccatissimo sui social. Su Instagram i suoi scatti sono sempre presi d’assalto dalle sue fan, un piccolo esercito di oltre 7 mila follower, da qualche settimana in costante aumento. E su Instagram non mancano i commenti alle sue forme mozzafiato. In risposta a uno scatto nel quale si lascia immortalare “Direttamente dalla GIUNGLA”, alcune fan scrivono: “Hei che dire… complimenti alla mamma”, “Dai però amore, io così divento scema altro che matta… ma che ca**o sei daiiiiiiiiiiiiiiiiiii”. E poi ancora, in una foto più recente che lo ritrae di spalle intento a (s)vestirsi: “Questa schiena, la tua schiena, tu… mi uccidi!”, scrive una fan. Oltre che per il suo straordinario talento, Pipani, oggi tra le eccellenze italiane, è infatti seguitissimo per la sua bellezza e sono in molti a vedere in lui un perfetto Padre Natura, fino a oggi grande assente di questa edizione di Ciao Darwin.

Marco Pipani e il successo social con Adriano Bettinelli

A pochi giorni dal suo compleanno, Marco Pipani dà appuntamento alla nuova puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate con nuove ed entusiasmanti coreografie. Al suo fianco, anche questa sera ci sarà Adriano Bettinelli, con il quale, solo poche settimane fa, si è lasciato immortalare in uno scatto osannato dalle numerosissime fan. Ma non è la prima volta che i due amatissimi ballerini si lasciano immortalare nella stessa foto: solo qualche settimana fa, tra una seduta di allenamenti e l’altra, Marco Pipani e Adriano Bettinelli hanno infiammato i loro profili social lasciandosi ritrarre a torso nudo. “Quella voglia improvvisa di diventare ballerina per Ciao Darwin”, scrive una fan, “Quanta roba”, le fa eco un’altra. E poi ancora: “Va bene, mi volete morta”, “Poca roba insomma”. Una popolarità, quella che ha travolto i due ballerini, che sembrerebbe destinata a durare ancora a lungo. Li rivedremo presto in altri programmi tv?

