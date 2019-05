Marco Pipani/ Il ballerino diventa Simba per il compleanno (Ciao Darwin 2019)

Marco Pipani non sembra essersi dedicato molto ai social durante queste due settimane di stacco da Ciao Darwin 2019. Le prove non sono mancate, ma stranamente non appare nemmeno uno dei suoi ormai noti scatti. In passato ha condiviso con i followers diverse immagini professionali, molte in bianco e nero ed in grado di sottolineare il suo animo selvaggio. Il motivo di questa assenza però ci viene rivelato dal diretto interessato e non si tratta del compleanno che ha festeggiato qualche giorno fa. “Ma dov’è la torta scusa?” si chiede la collega Giulia Spalletta nelle Stories, mentre il ballerino danza sulle note di “tanti auguri”, intonato dalle ragazze. Il vero motivo del silenzio social è invece dovuto ad un motivo molto speciale: al fianco di Johannes Palmieri, Marco si esibirà a Roma il prossimo 4 maggio per una serata Effetto Domino presso Spazio Novecento. Clicca qui per guardare il post di Marco Pipani.

Il compleanno di Marco Pipani

Il compleanno di Marco Pipani è stato un momento molto speciale e non solo per il ballerino di Ciao Darwin 2019. Le sue Stories sono piene di messaggi d’affetto da parte degli amici e delle colleghe. E forse c’è una clip che risalta di più rispetto alle altre, messa da parte qualche foto ricordo di tre anni fa. A distanza di poche ore dai dovuti festeggiamenti, Marco si trasforma infatti in un piccolo/grande Simba e replica una delle scene più famose del film animato Il re leone. Alle sue spalle troviamo l’amica e ballerina Evelyn Sciarrino, che cerca di sollevarlo per mostrare il cucciolo alla tribù ed intona, a fatica, le prime strofe de Il cerchio della vita di Ivana Spagna. Pipani avrà forse un anno in più, ma il suo umorismo rimane sempre lo stesso. Ne saranno felici le ammiratrici, che dopo aver dovuto digerire la mancanza di foto sensuali, hanno potuto almeno vedere il ballerino in uno dei suoi tanti momenti divertenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA