Margareth Madè, moglie di Giuseppe Zeno/ Chi è “l’erede” di Sofia Loren?

Meravigliosa, capace e di talento. Stiamo parlando di Margareth Madè, moglie di Giuseppe Zeno, attrice siciliana di talento, da alcuni addetti ai lavori definita l’erede naturale di Sofia Loren o di Monica Bellucci. Dopo il grande successo in ‘Baaria’, è diventata appunto moglie di Giuseppe Zeno, il quale sarà ospite oggi a Domenica In per un’intervista ai microfoni di Mara Venier. Nell’ospitata in casa rai si parlerà inevitabilmente del rapporto con la compagna e della sua carriera nel mondo del cinema che le è valsa paragoni eccellenti. Margareth Madè, il cui vero nome è Margareth Tamara Maccarrone, è al cento per cento italiana, benchè le sue origini siano egiziane. E’ cresciuta in Sicilia, diventando una vera e propria diva grazie al suo talento e ad una bellezza invidiabile. Classe 1982, la Madè ha mosso i primissimi passi in passerella all’età di quindici anni. A diciotto si è aggiudicata il concorso New Model Today, a Milano, partecipando a diverse sfilate di prestigio. Quindi le prime apparizione in televisione, in programmi di moda come Donna sotto le stelle e La Kore.

Margareth Madè, moglie di Giuseppe Zeno: i provini con Tornatore

Dopo aver preso parte ad alcuni filmati pubblicitari, Margareth Madè ha seguito dei corsi di cinematografia e recitazione. Ha partecipato ai provini di Tornatore, conquistando il posto in Baaria, film che ha poi avuto un successo grandioso. Margareth Madè ha così attirato l’attenzione dei grandi media e di diverse riviste specializzate, che le hanno dedicato copertine e prime pagine. Oltre a Baaria, Margareth ha preso parte a diversi film e serie tv, indossando i panni della Loren nella mini fiction La mia casa è piena di specchi del 2010. L’anno seguente è diventata protagonista di Una donna per la vita, con regia di Maurizio Casagrande. Qualche mese più tardi ha cominciato a girare le serie Il paese delle piccole piogge e Buio, mentre nel 2014 è tornata nel grande schermo grazie a Vincenzo Salemme con ‘E fuori nevica’.

Margareth Madè, una parte anche ne il Commissario Montalbano

Margareth Madè è stata anche tra le protagoniste de Il Commissario Montalbano. Nel duemilatredici infatti ha interpretato il ruolo nato dal talento di Camilleri, con Zingaretti che ha avuto il piacere di averla nel suo staff nell’episodio intitolato “Il sorriso di Angelica”. Il personaggio affidato a Margareth Madè non era del tutto positivo. Interpretava una donna sì affascinante, ma anche fredda e calcolatorice. In televisione l’abbiamo vista anche nell’undicesima edizione di Ballando con Le Stelle, al fianco di Samuel Peron. Nel 2016 è diventata la moglie di Giuseppe Zeno, al termine di un’elegante ed esclusiva cerimonia nel suggestivo Castello Pupillo di Siracusa. L’attore napoletano, come detto, sarà tra gli ospiti di oggi di Domenica In.



