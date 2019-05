Maria Antonietta e Roberto lasciano il programma/ Uomini e Donne, l’accusa: “finti”

Alle 14.45, su canale 5, torna in onda Uomini e Donne con la terza ed ultima parte della puntata del trono over dopo il boom di ascolti ottenuto da Riccardo Guarnieri. Protagonisti assoluti della puntata odierna del programma di Maria De Filippi saranno Maria Antonietta e Roberto che, al centro dello studio, si lasceranno andare ad una dichiarazione d’amore annunciando l’addio al dating show non convincendo, però, nessuno. A mettere in dubbio la sincerità della coppia sarà Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, senza mezzi termini, attaccherà sia Maria Antonietta che Roberto considerando entrambi falsi. In particolare, Gianni si dirà convinto che i due abbiano messo su un siparietto per non perdere credibilità. Prima de momento romantico con Roberto, però, Maria Antonietta sarà la protagonista dello scontro con Angela a causa di Marcello.

MARIA ANTONIETTA E ROBERTO LASCIANO UOMINI E DONNE

La discusione tra Maria Antonietta e Angela a causa di Marcello sarà molto accesa. A mettere fine alla diatriba tra le due dame del trono over sarà Roberto. Seduto al centro dello studio, il cavaliere chiederà a Maria Antonietta di lasciare insieme la trasmissione per vivere serenamente e liberamente il rapporto, senza la pressione delle telecamere. Di fronte all’importante proposta del cavaliere, la dama accetterà con gioia. “Non so se è il momento giusto per fare questa dichiarazione!”, esordirà il cavaliere spiazzando la dama che però sarà piacevolmente sorpresa dalle sue parole che, invece, non convinceranno affatto pubblico e opinionisti. “È finta questa coppia, si è messa d’accordo per fare una bella uscita”, sarà l’accusa di Gianni Sperti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA