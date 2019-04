Maria De Filippi a Raffaella Carrà/ “Vivo nell’incubo di…”

Una Maria De Filippi inedita quella che si racconta con Raffaella Carrà per “A raccontare comincia tu”. Del resto un appuntamento con due colonne della televisione italiana è imperdibile, e andrà in onda oggi, giovedì 25 aprile 2019, in prima serata su Raitre. L’intervista è stata registrata in diverse location: ufficio, ristorante e macchina. In ognuna di queste la popolare conduttrice di Canale 5 ha parlato di sé svelando particolari e aneddoti sconosciuti della sua vita. Ad esempio, in macchina Maria De Filippi ha confessato una delle sue più grandi paure riguardo il suo lavoro. «Il mio terrore quando faccio le trasmissioni è far delle figuracce. Vivo nell’incubo di non essere all’altezza», ha raccontato la conduttrice di programmi di successo come Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te nell’intervista. Un confronto cordiale quello con Raffaella Carrà che ci permette di scoprire lati della sua ospite che non possono trasparire dai suoi programmi e che “tradiscono” la sicurezza delle sue conduzioni.

LE CONFESSIONI DI MARIA DE FILIPPI

Ma tra le confessioni fatte ve ne sono alcune molto personali… Difficile immaginare, ad esempio, Maria De Filippi che ruba un pezzo dell’argenteria di famiglia per saldare un debito. Eppure è successo: lo ha raccontato la stessa conduttrice, parlando di un periodo ovviamente molto lontano ma a cui resta molto legata al punto tale da svelarlo. «Io prendevo multe, ma non avevo i soldi per pagarle. Una media di una multa a settimana». Si era addirittura messa d’accordo col portiere per non farle consegnare nella cassetta postale della sua famiglia. «Poco prima del pignoramento decidevo di pagarle». Ma all’epoca non aveva soldi, quindi si ritrovò a prendere una decisione estrema: «Non avendo i soldi, ho rubato un pezzo d’argento in casa, rubai una cosa a cui papà teneva tanto, era una specie di lingotto che aveva vinto con un’auto d’epoca». Ma questo è solo uno dei lati nascosti della conduttrice Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo. Un aneddoto legato alla sua infanzia che si unisce ad altri raccontati a Raffaella Carrà.

LA PROMESSA A MEDIASET PER AMICI

Dagli aneddoti sulla sua infanzia all’incontro con Maurizio Costanzo, passando per le paure prima di registrare una trasmissione, arrivando anche alle differenze tra C’è posta per te e Carramba. Sono tanti i temi affrontati da Maria De Filippi e Raffaella Carrà in quella che è stata definita già “l’intervista del secolo” per la tv italiana. Uno dei programmi di successo di Maria De Filippi è senza dubbio Amici, eppure le cose non andarono subito bene. Anzi, la conduttrice Mediaset afferma: «Andò malissimo». Ma lei ha sempre creduto in questo progetto, al punto tale da fare una strana proposta ai dirigenti dell’azienda. «Proposi di non cancellarlo promettendo a Mediaset che avrei lavorato due anni gratis». Ora non è chiaro se effettivamente Maria De Filippi abbia lavorato gratis quei due anni, ma sta di fatto che Amici ha avuto un successo tale che quest’anno è stato inserito addirittura un’artista del calibro di Ricky Martin come coach. Ma non è tutto qui, c’è ancora molto da scoprire. «Stamattina mi sono svegliata. Ero tutta emozionata», ha raccontato in macchina Maria De Filippi. E Raffaella Carrà: «Io stanotte non ho dormito, perché dico: adesso chissà com’è, se è fredda, che non ride, che non scherza». E invece…





