MARIA DE FILIPPI/ “Prendevo le multe ma non avevo i soldi per pagarle” (Amici 2019)

Nuovo appuntamento con Amici 2019 di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il talent show però quest’anno stenta a decollare dal punto di vista degli ascolti visto che le ultime sfide del sabato sera hanno visto Queen Mary cedere lo scettro a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle 2019. Un risultato che avrebbe fatto infuriare (non poco) la conduttrice che da anni è contraria alla messa in onda del suo “programma” il sabato sera, giorno della settimana in cui gli adolescenti sono quasi sempre fuori con gli amici. La scorsa settimana la conduttrice ha cominciato la puntata del serale di Amici 2019 leggendo le parole di Barack Obama dedicate alla tragedia che ha colpito la Cattedrale francese di Notre Dame: “Notre Dame è uno dei grandi tesori del mondo. Il nostro pensiero va al popolo francese nel momento del dolore. È nella nostra natura piangere quando vediamo la storia che va perduta, ma è anche nella nostra natura ricostruire per il domani con tutta la forza possibile”.

Maria De Filippi “ballerina per una notte”

Ebbene si, Maria De Filippi durante l’ultima puntata del serale di Amici 18 è stata protagonista di un ballo a due con Ricky Martin. Sulle note de “La mordidita”, la conduttrice di Canale 5 si è lanciata in un passo a due che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Canale 5 e non solo. Non si contano, infatti, sui social i commenti positivi circa la performance della conduttrice con la star portoricana che quest’anno ricopre il ruolo di direttore artistico della squadra Bianca dei ragazzi. Intanto in questi giorni la De Filippi sarà anche ospite di Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”. Una chiacchierata che ha smentito l’esistenza di conflitti tra le due, anzi durante l’intervista la De Filippi ha raccontato un lato personale finora inedito. “Io prendevo le multe ma non avevo i soldi per pagarle. Una media di una multa a settimana. Mi ero messa d’accordo col portiere per non consegnarle nella posta. Poco prima del pignoramento decidevo di pagarle. Non avendo i soldi, ho rubato un pezzo d’argento in casa, rubai una cosa a cui papà teneva tanto, era una specie di lingotto che aveva vinto con un’auto d’epoca”.

Maria De Filippi e la dipendenza da…

Maria De Filippi è pazza di…? La conduttrice Mediaset durante un’intervista ha rivelato di essere una grandissima fanatica di CrossFit, un’attività di cui è diventata dipendente: “mi crea una vera e propria dipendenza. Sto talmente bene quando lo faccio che per me è impossibile solo pensare di farne a meno, al punto che, insieme ai bagagli da Roma, mi sono portata l’attrezzo. Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo davvero meglio. L’ansia passava e fare il mio mestiere diventava più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente!”. Non solo, la mitica Maria ha anche svelato il segreto della sua invidiabilissima forma fisica: “«Ho ridotto il consumo di carne rossa e aumentato pesce e carne bianca. Mangio 60 grammi di pasta una volta a settimana, ma posso farne a meno. Preferisco concedermi il pane. Io non sono golosa, non amo i dolci ma se ho davanti una crostata, una meringata o dei marron glacé non mi controllo!”.



