MARIA DE FILIPPI/ Salta l’ospitata a Domenica in di Mara Venier?

Maria De Filippi torna al timone di una nuova puntata del serale di Amici 18, il talent show di successo del sabato sera di Canale 5. Prosegue inarrestabile la corsa verso il gran finale di Amici previsto per sabato 25 maggio, ma in queste ore non si parla d’altro: Maria sarà ospite di Mara Venier a Domenica In? La scorsa settimana durante il serale di Amici, Maria ha ospitato in studio Raffaella Carrà, Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier, la conduttrice rientrata in Rai alla guida della fortunatissima Domenica In. La Zia Mara durante la puntata ha invitato Queen Mary a partecipare alla puntata di Domenica In del 19 maggio; richiesta che ha visto la De Filippi concorde. Qualcosa però sembrerebbe essere andato storto stando a quanto scritto da Dandolo su Dagospia: “Da Viale Mazzini fumata nera, al momento, per la partecipazione di Maria De Filippi da ‘sora’ Mara Venier”.

Maria De Filippi a Domenica In?

Non è chiaro il motivo, ma stando a quando scritto su Dagospia Maria De Filippi non sarà ospite a Domenica In di Mara Venier. L’ospitata di Queen Mary sarebbe stata bloccata, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli. Chissà che la cosa non si possa risolvere, anche se mancano pochi giorni alla diretta di domenica 19 maggio. Una cosa è certa: si tratterà di un problema logistico tra mamma Rai e Mediaset, sicuramente non causato da Mara Venier e Queen Mary, grandi amiche Al posto della De Filippi però, voci di corridoio, parlando dell’arrivo negli studi Fabrizio Frizzi a Roma di Massimo Giletti. Sarà proprio così?

Maurizio Costanzo: ecco un programma che non seguo Maria De Filippi

Il successo di Maria De Filippi è sotto gli occhi di tutti. Dopo la finale di Amici 18, tra qualche settimana si concluderà anche un altro programma cult come “Uomini e Donne”, mentre a giugno andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island. I programmi di Maria sono oramai diventati un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, anche se Maurizio Costanzo, suo marito, ha raccontato che c’è un programma che non segue! Costanzo, intervistato a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha dichiarato: “Non seguo Uomini e Donne perché a quell’ora ho da lavorare. Ma fui io ad insistere per fare Uomini e Donne Over, pensai che per i non più giovani poteva essere una bella iniezione di vita”. Costanzo, invece, non si perde una puntata di Amici: ” lo vedo perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA