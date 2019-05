Maria De Filippi/ “Uomini e Donne, non è mai esistito un copione”

Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata del serale di Amici 2019. Una puntata che si preannuncia imperdibile considerando gli ospiti annunciati. Dopo l’addio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo, questa volta la padrona di casa è pronta ad accogliere in studio due prime donne dello spettacolo italiano: Raffaella Carrà e Mara Venier. Ma non finisce qui, visto che a riscoprire il ruolo di giudici speciali saranno Emma Marrone e Gerry Scotti. Assente questa settimana a causa di una data del tour Loredana Bertè.

Maria De Filippi risponde a Dagospia

Tralasciando per un attimo il serale di Amici 2019, in queste ore il nome di Maria De Filippi ha conquistato tutte le più importanti pagine dei quotidiani e siti internet per una lettera inviata alla redazione di Dagospia. La De Filippi si è sentita in dovere di rispondere alle accuse mosse dal giornalista durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso che, parlando del programma Uomini e Donne, ha dichiarato che le storie sono tutte “finte e pettinate”. Maria non ci sta e così, con una lunga lettera ha voluto mettere i puntini sulle i. “Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a ‘Uomini e Donne‘ non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano” ha scritto Maria De Filippi.

Maria De Filippi: direttore di Canale 5?

Intanto un’altra indiscrezione parla di una possibile promozione per Maria De Filippi a direttore artistico di Canale 5. Voci di corridoio parlano di un possibile passaggio al vertice per la conduttrice che rimarrebbe ugualmente al timone dei vari programmi di successo: “Uomini e Donne”, “C’è posta per te” e “Amici”. La notizia però è stata prontamente smentita dalla conduttrice che, raggiunta dal settimanale Oggi, ha dichiarato: “è una bufala”. Una cosa è certa: un mese fa circa la conduttrice ha partecipato ad un summit con Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi in cui era presente anche Alfonso Signorini.



