Maria Ermachkova, chi è/ Balla con Alex Del Piero a Ballando con le stelle 2019

Maria Ermachkova, nuova maestra dell’ultima edizione di Ballando con le stelle 2019, ballerà stasera con Alessandro Del Piero, stella del calcio che ha realizzato nella sua carriera 346 gol, partecipando a tre Mondiali e quattro Europei. L’ex calciatore, che in Italia ha indossato le maglie di Padova e Juventus, è considerato uno dei più forti protagonisti che hanno calcato i campi di calcio. I nostri riflettori però sono accesi su Maria Ermachkova, ballerina nata in Russia, il 4 Luglio 1984, che ha iniziato a mostrare il suo talento fin dalla giovane età. Con il tempo la sua ascesa l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Vincitrice di importanti premi in tutto il mondo, fino a farla diventare insegnante di latino americano dal 2000. L’apice, riguardo i premi vinti, è stato toccato con il Blackpool Festival, dove, nell’edizione 2014 si è piazzata al primo posto.

Maria Ermachkova chi è? Balla con Alex Del Piero: è la quarta ballerina più brava al mondo per la World Dance Sport Federation

Per far capire la bravura di Maria Ermachkova ricordiamo che, secondo la World Dance Sport Federation è considerata, in coppia con Mirco Risi, la quarta ballerina più brava al mondo. Ricordiamo che l’esibizione con Alessandro Del Piero verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto, assegnato dal nostro “custode del tesoretto”, sarà molto utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare nella classifica finale. La giuria in studio è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Una bella prova quindi per Alessandro Del Piero che verrà affiancato dalla bravissima Maria Ermachkova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA