Maria Giovanna Elmi a Vieni da me/ “Simona Ventura torna a condurre l’Isola, ma…”

Dopo ‘importante confessione di Roberto Farnesi, a raccontarsi attraverso le emoticon, nell’ultima puntata settimanale di Vieni da me è Maria Giovanna Elmi. L’annunciatrice che, da Mike Bongiorno, è stata definita la più amata dagli italiani, dopo aver raccontato il suo amore con il marito Gabriele, torna da Caterina Balivo per parlare di alcuni momenti vissuti durante la sua carriera. Si parte proprio da Mike Bongiorno: “è un grande. Mi volle a Sanremo perchè voleva un personaggio noto e amato dal pubblico, ma non la grande star. Fu estramamente gentile“, ricorda la Elmi che, nel corso della sua carriera, ha avuto anche la possibilità d’intervistare Sylvester Stallone. “Eravamo in un deserto durante le riprese di Rambo 3. Fu molto carino, tirò fuori un cavallo e fece una cavalcata con me. Mi fece tanti complimenti, ma non ci provò con me”, ricorda.

MARIA GIOVANNA ELMI: “MI PIACEREBBE RIFARE L’ISOLA DEI FAMOSI”

Maria Giovanna Elmi ha vissuto anche l’esperienza del reality. L’annunciatrice, infatti, è stata anche una naufraga dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura piazzandosi al terzo posto. A Caterina Balivo, la Elmi racconta di voler ripetere l’esperienza: “mi piacerebbe rifare l’Isola anche se ogni anno mi dicono che non posso perché l’ho già fatta. In realtà penso che mi temino“. Simona Ventura, poi, si lascia andare ad uno spoiler: “mi hai deluso Simona perchè io volevo fare un’altra Isola“. “Ma non conduce più Simona da anni”, dice la padrona di casa. “Ma lo deve condurre lei adesso, mi hanno detto di sì” replica la Elmi e la Balivo aggiunge – “Ma da anni la conduce Alessia Marcuzzi”. “Ma ho saputo che torna in Rai e che c’è Simona, ma mi avranno raccontato una fake news”, spiega la Elmi. Caterina Balivo interviene e spiega: “Forse Maria Giovanna Elmi sta spoilerando qualcosa che neanche noi che lavoriamo in Rai sappiamo e che si potrebbe avverare in futuro“, conclude Caterina Balivo. “Più facile che sia una fake news”, aggiunge la Elmi chiudendo la questione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA