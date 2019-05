MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ “Nessuna rivalità con Sophia Loren” (Storie Italiane)

Maria Grazia Cucinotta è tra le ospiti di Storie Italiane, il programma condotto con grande successo da Eleonora Daniele su Rai1. L’attrice, icona di bellezza mediterranea nel mondo, torna sul grande schermo con il film “Forse è solo mal di mare” diretto da Simona De Simone, in uscita nelle sale italiane. “Questa è una storia molto particolare, io che sparisco da una piccolissima isola e lascio tutti. Inizia così il film…” racconta la Cucinotta accompagnata in studio da Angelo Perrone, ufficio stampa e amico di lunga data. Durante l’intervista Eleonora Daniele parla della presunta rivalità con Sophia Loren, una rivalità alimentata principalmente dai giornali.

Maria Grazia Cucinotta e la presunta rivalità con Sophia Loren

A parlare della presunta rivalità tra Maria Grazia Cucinotta e Sophia Loren è anche Angelo Perrone che sottolinea: “Sofia è stata distratta verso di lei, quando uscì Il Postino di Massimo Troisi si era dimenticata della sua esistenza”. Maria Grazia ricorda i primi commenti della stampa, quando tutti la chiamavano la nuova Sophia Loren. Un confronto importante che la Cucinotta ha ricordato così: ” E’ arrivata l’erede della Loren e può darsi le abbia dato fastidio, a me questa cosa non ha aiutato tanto”. Le due attrici si sono poi incontrate e hanno chiarito questa cosa: “ci siamo chiarite, l’ho incontrata e ci siamo parlate. Quando te la trovi davanti hai davvero una grande emozione”. Poi un filmato dedicato all’amicizia trentennale con l’ufficio stampa Angelo Persone: “ci siamo conosciuti che io avevo già cominciato a fare l’ufficio stampa, le proposi di farle l’ufficio stampa, siamo cresciuti insieme, abbiamo conosciuto persone importanti che ci hanno sopportato e supportato in questi 30 anni di amicizia”.

Maria Grazia Cucinotta e Pamela Prati

Immancabile durante l’intervista una domanda sul caso Pamela Prati. Maria Grazia Cucinotta non si è tirata indietro, anzi ha risposto in controtendenza rispetto a quanto si legge in questi giorni sui giornali. L’attrice italiana, infatti, ha detto: “conosco Pamela Prati, le chiederò cosa è successo nella sua vita”. Poi la Cucinotta precisa: “Pamela Prati è stata sempre una persona molto sincera. La stimo, è una grande professionista, è in un momento di grande difficoltà e le persone dovrebbero supportarla e non giudicarla e chiederle se ha bisogno di aiuto”.



