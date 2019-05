Luisa Anna Monti lascia Uomini e Donne/ Video: “con Salvio sono andata oltre”

Dopo una puntata dedicata alle vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il trono over di Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 22 maggio, con la terza ed ultima parte in cui la dama Luisa annuncia l’addio alla trasmissione. A scatenare la decisione della dama sarà il rifiuto del cavaliere Salvio con cui stava uscendo da diverse settimane di lasciare con lei la trasmissione. Luisa ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per innamorarsi. In Salvio pensava di aver trovato la persona giusta con cui cominciare una vera storia lontano dalle telecamere. Tuttavia, le sue aspettative sono state tradite dalla scelta del cavaliere di non voler asciare il programma. Delusa per il rifiuto ricevuto, la dama annuncia la scelta di andare via.

Luisa Anna Monti lascia il trono over di Uomini e donne

Al centro dello studio, seduta di fronte a Salvio, Luisa Anna Monti, al parterre del trono over di Uomini e Donne racconta i dettagli della sua storia con Salvio, non tralasciando i momenti intimi vissuti con lui. “Io e Salvio ci frequentiamo da due mesi e siamo andati oltre. Abbiamo fatto dei weekend insieme”, afferma la dama. “Oltre in tutti i sensi?”, chiede Tina Cipollari ricevendo una risposta affermativa. Sicura dei propri sentimenti, la dama annuncia così la decisione di voler lasciare la trasmissione con Salvio che, però, non ha le stesse intenzioni. Non essendo intenzionata a restare nel programma per conoscere altri uomini, la dama saluta tutti dicendo ufficialmente addio al dating show di canale 5.





