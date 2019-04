Maria Monsé, coniglietta sexy a Pasquetta/ Foto, critiche sul web: “sei impazzita”

Maria Monsè ha deciso di fare un regalo speciale ai fans in questo lunedì di Pasquetta. Su Instagram, infatti, si è mostrata in versione decisamente sexy, ma la posa ha scatenato le dure critiche dei followers che non hanno affatto gradito lo scatto. Maria Monsè, nella foto in questione, mette in mostra il lato B coperto solo da uno striminzito slip. Il look è completato da un grembiule e da un cappello con le orecchie da coniglio. La Monsè pensava di fare un omaggio gradito ai fans che, però, hanno commentato a foto con una marea di critiche. “Ma perché ti fai queste foto.. Hai perso la testa”, “Ma non ti vergogni? Sei una mamma, che esempio dai”, scrivono alcuni utenti. E ancora: “ma sei matta”, “non ho parole”, “sei una donna bellissima, ma mettersi così con una donna ancora in fase di crescita…”. Come riposnderà Maria Monsè?

Maria Monsè sempre più sexy su Instagram

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2018, Maria Monsè ha riconquistato popolarità che, ad oggi, sta sfruttando anche sui social dove si mostra sempre più in versione sexy. Maria Monsè, infatti, da qualche tempo a questa parte, ha cominciato a condividere foto in cui sfoggia il suo lato più sensuale. Di fronte alle critiche ricevute dai followers, la Monsè ha spiegato di posare in versione sexy per la figlia Perla Maria. «Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta», ha spiegato lo scorso dicembre di fronte alle prime critiche. Oggi, però, la foto in versione coniglietta sexy ha scatenato nuovamente gli haters. Maria Monsè resterà in silenzio o replicherà?





