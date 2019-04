Maria Monsé foto hot su Instagram/ “Scatto rubato!”, nessuno ci crede ma è il caos

Maria Monsé torna a colpire e lo fa con una foto su Instagram in intimo. La nota opinionista tv è ormai diventata sempre più presente sotto i riflettori, con il pubblico che si divide tra chi la ama e chi non la sopporta. Ciò che sicuramente colpisce è il suo fisico statuario nonostante le primavere inizino a passare. Quello che le contestano però è la voglia di mettersi in mostra con una figlia piccola a cui non da un bell’esempio. Spesso Maria si è scontrata in televisione con la gestione del futuro di Perla Maria, che secondo alcuni è semplicemente il prodotto dei desideri non realizzati dalla madre. Di recente proprio la bimba è stata ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 con il parterre che ha attaccato Maria sulla gestione della figlia.

Maria Monsé in intimo su Instagram: mamma apprensiva

Maria Monsé viene criticata per le foto in intimo su Instagram, ma nonostante questo è una mamma apprensiva. Al di là di tutte le critiche ricevute dalle persone che le sono piovute addosso lei ha dimostrato di essere molto brava nella gestione di Perla Maria. La bimba ha grande voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma la madre ha sempre messo davanti a tutto lo studio facendole capire che il suo futuro viene prima di tutto. Un futuro che passa dall’applicazione a scuola e dall’obbligo di raggiungere determinati obiettivi per poi avere dei premi legati al mondo dello spettacolo. Per la causa si è prestato anche Valerio Merola, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che ha dato delle possibilità professionali proprio alla bimba.

La foto su Instagram





