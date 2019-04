Maria Monsè/ Foto sexy e haters: “mio marito sa che…” (Maurizio Costanzo Show)

Maria Monsè continua ad attirare su di sé una serie di critiche più o meno aspre. Da molti mesi al centro degli attacchi televisivi per l’eccessiva esposizione mediatica di sua figlia Perla Maria, la showgirl è finita di recente nel bel mezzo del tritacarne mediatico, a causa di alcuni scatti sexy postati sul suo profilo social ufficiale. Di questo e tanto altro questa sera la Monsè parlerà probabilmente nel corso del nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, dove avrà la possibilità di chiarire alcune questioni sulla sua visione della vita e sull’esposizione mediatica che ama riservare alla sua bambina. Ma ci sarà occasione di riaprire anche una vecchia polemica archiviata solo in apparenza: quella che nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip l’ha vista contrapposta ad Alessandro Cecchi Paone, stasera presente nel parterre tra gli ospiti del popolare talk show di Canale 5.

Maria Monsè: troppo sexy sui social? “Brutta bestia l’invidia”

Maria Monsè ha già spiegato di aver pubblicato alcuni scatti hot sul suo profilo social per accontentare la sua piccola Perla Maria, che diverse volte le ha chiesto di postare su Instagram “una foto di quelle che ti fanno prendere più like”. Le immagini in abito da sexy coniglietta pasquale, però, hanno scatenato l’indignazione di migliaia di haters, che hanno reputato sconveniente il suo volersi esporre in maniera così audace. Incurante delle polemiche, la showgirl ha recentemente risposto agli attacchi dei tanti followers postando un nuovo scatto hot, questa volta accompagnato dalla seguente didascalia: “La vita va presa sempre con tanto umorismo… – si legge su Instagram – ed inoltre sempre e comunque con il sorriso, specie di fronte a una brutta bestia come l’invidia. È solo l’astio nei suoi confronti a contribuire all’avanzata degli haters sul suo profilo ufficiale?

“Mio marito sa che tipo di donna sono”

Dopo aver subito gli attacchi degli haters, Maria Monsè ha risposto alle critiche di chi ha accusato suo marito, Salvatore Paravia, di averle concesso con troppa leggerezza di esibirsi in scatti eccessivamente sexy. “Sa che tipo di donna che sono”, ha tuonato la showgirl replicando alle parole di una follower, “non ha problemi a farmi giocare a fare queste foto in costume da bagno in Spa”. E a chi invece l’ha accusata di mettere sotto i piedi la sua dignità di donna, la Monsè ha risposto: “Io intendo per dignità essere me stessa, a testa alta, perché ho la coscienza pulita. Senza paura di essere giudicata da nessuno”. La showgirl si è poi scagliata contro quel tenere di odio tutto al femminile, che troppo spesso trova la sua massima espressione proprio nei commenti anonimi pubblicati sui social network: “Le peggiori sono le donne che si battono il petto in chiesa e poi hanno gli scheletri negli armadi”, ha spiegato la Monsè su Instagram. Fine delle polemiche? Per scoprirlo, l’appuntamento è a questa sera, al Maurizio Costanzo Show.





