Maria Prati difende la sorella Pamela/ “Mark Caltagirone? La state tartassando…”

Il momento della verità sta arrivando e questa sera a Live Non è la d’Urso Eliana Michelazzo svelerà gli ultimi dettagli di questa storia incredibile. A poche ore dall’esplosione della bolla e alla fine di questa storia è Maria Prati a prendere la parola per dire la sua sulla questione Pamela Prati e del suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone grazie all’insistenza di Dagospia che ha raggiunto la donna per chiederle un commento. Proprio a loro Maria Prati ha rivelato: “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

LE PAROLE DI PAMELA PRATI

Maria Prati sembra prendere le parti della sorella confermando che in questi giorni la sorella è stata male ma sorvolando proprio sulla questione Mark Caltagirone. Come è possibile che un uomo che avrebbe dovuto sposare la sorella e che insieme a lei ha adottato due bambini non si sia mai presentato alla sua famiglia? Sicuramente la questione è spinosa e in molti si chiedono quale sia il ruolo di Pamela Prati in tutto questo e in molti, soprattutto i colleghi, sembrano pronti a puntare il dito contro le due agenti ree di aver circuito la showgirl. Ma cosa ne pensa la famiglia? Al momento Maria Prati si è limitata a questo commento senza inveire contro nessuno se non contro coloro che sono rei di aver seminato zizzania facendo soffrire la sorella. Come andrà a finire adesso?

