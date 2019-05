Mariano Catanzaro e Martina Nasoni/ “Ho avuto una storia con lei!”, tutti i dettagli

Martina Nasoni, la famosa ragazza col “cuore di latta”, è una delle più apprezzate concorrenti del Grande Fratello 2019. Nel corso dell’ultima puntata serale, gli occhi indiscreti del reality show si sono puntati pure si di lei, parlando dell’attuale relazione che sta vivendo con Daniele, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Mentre il ragazzo pare andarci con i piedi di piombo senza far trasparire particolare euforia, la giovane sembra molto presa. In queste ore infatti, hanno fatto il giro della rete le immagini che la ritraggono in Casa mentre, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si lascia andare parlando del rapporto con il giovane, davanti le telecamere del programma. Dopo aver fatto il suo ingresso in gioco, in tanti si sono domandati anche quale sia stata la confidenza che avrebbe instaurato con Irama, tanto toccato dalla sua storia personale da portarla al Festival di Sanremo per presentarla al grande pubblico. Nonostante si continui a chiacchierare di lei, mettendo in evidenza passate e attuali relazioni sentimentali, il pubblico vuole sempre saperne di più.

Mariano Catanzaro: “Ho avuto una storia con Martina Nasoni”

Proprio per questo motivo, sull’ultimo numero di Novella 2000, l’ex tronista Mariano Catanzaro ha confidato di avere avuto un flirt proprio con Martina Nasoni. Il campano ha deciso di svelare tutti i dettagli del loro incontro, confidando anche come è proseguita tra di loro: “L’ho notata l’estate scorsa in discoteca a Gallipoli. La cosa che mi ha colpito di lei sono stati i suoi occhi dolci ed espressivi. C’è stato uno scambio di sguardi e abbiamo iniziato a ballare. Tra un sussurro e qualche abbraccio è scattato un bacio. Ci siamo detti che ci saremmo sentiti dopo la serata e così è andata. È nata immediatamente un’intensa complicità. Martina è una ragazza di una semplicità incredibile e questa è una dote ormai rarissima. Sono contento di averla incontrata”. Di seguito, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha confidato di non sapere nulla della sua cardiomiopatia ipertrofica: “Non me ne ha mai parlato. Ovviamente queste sono cose molto delicate e rispetto la privacy”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA