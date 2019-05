Marina La Rosa/ “Ho sempre un motivo per ridere: di altri o di me” (Che tempo che fa)

Marina La Rosa sarà ospite oggi, 5 maggio, di Che Tempo che fa. L’ex naufraga non ha smesso di viaggiare, anche se la sua parentesi sull’Isola dei Famosi è ormai finita da diverse settimane. La troviamo in viaggio verso Roma nella giornata di sabato, pronta a ritornare a casa. E non senza una punta di quella critica che più la contraddistingue e che ha contribuito a farla ritornare popolare, come ai tempi del primo Grande Fratello. “Aaron stavolta non ha parlato delle montagne”, dice con ironia Marina, parlando dell’ex compagno d’avvenuta, il giovane Nielsen. Al loro fianco anche Marco Maddaloni e Sara Altobello, ovvero quel quartetto che si è creato proprio in occasione della finale del reality. Clicca qui per guardare il post di Marina La Rosa. Marina la Rosa sarà inoltre ospite di Che tempo che fa per la puntata in onda su Rai 1 nella serata di oggi, domenica 5 maggio 2019. Non trascorre un giorno senza che l’ex isolana non condivida i suoi pensieri con tutti i fan. Può piacere oppure no, ma dimostra una grande umiltà anche nel rispondere a chi le chiede solo un saluto. Il silenzio invece lo riserva, come sempre, a chi l’attacca senza averla capita, a chi punta il dito senza averla ascoltata. “Trovo sempre un motivo per ridere. O degli altri o di me stessa”, sottolinea in un post precedente su Instagram, parlando di una giornata no in cui comunque non perde il sorriso.

Marina La Rosa, Che tempo che fa: l’incontro con Riccardo Fogli

Per una volta Marina la Rosa, ospite di Che tempo che fa, ha ceduto ed ha accettato di incontrare l’odiato Riccardo Fogli, a cui non ha nascosto i propri pensieri nemmeno nel post Isola dei Famosi. Il merito è tutto di Paolo Brosio, che ha chiamato a sé tutti gli ex Naufraghi per l’iniziativa solidale Tre giorni del cuore, festeggiata a Forte dei Marmi nei giorni scorsi e lanciata dal giornalista per i bambini delle favelas de La Ceiba. Ha mantenuto la sua promessa Brosio, continuando a pensare alle Honduras ed ai più bisognosi. E Marina non poteva davvero mancare, per un appello a cui hanno risposto più o meno tutti, come ricorda La Nazione. Uno strappo anche alla sua stessa regola, rivelata a Verissimo poco tempo fa, quando ha specificato che la tv non avrebbe avuto comunque la sua totale attenzione. Uno sguardo riservato solo al marito Guido Bellitti ed ai due figli nati dalla coppia, anche se qualche strappo si può sempre fare. Il pubblico invece la desidera, la acclama, la cerca. Marina mancava da troppo tempo sul piccolo schermo italiano e la popolarità ritrovata in Honduras è la dimostrazione di come certi affetti, seppur virtuali, siano destinati a non tramontare mai.

