Marina Perzy, Vieni da me/ “Pagai la relazione con Walter Zenga: non ho più lavorato”

Marina Perzy ospite a Vieni da Me: questo pomeriggio, nel salotto di Rai 1 di Caterina Balivo, una degli ospiti è la 63enne ex showgirl e conduttrice televisiva originaria di Milano che sin dalla fine degli Anni Settanta è uno dei volti storici delle reti del servizio pubblico, dopo aver fatto un provino con Pippo Baudo ed aver “esordito” sul piccolo schermo con Corrado. Da allora la sua carriera è stata un crescendo tanto da sbarcare non solo al cinema in alcune pellicole negli Anni Novanta ma lavorando a diverse fiction targate Rai; più movimentata la sua vita sentimentale dato che la Perzy non si è mai sposata ma è diventata celebre per la sua relazione con l’ex portiere Walter Zenga, da cui ha avuto Roberto, il suo unico figlio. E di tutto questo ha parlato con la padrona di casa, di cui la bionda 63enne si è detta “tua fan da moltissimo tempo, sei veramente brava”, spiegandole poi come la sua carriera sia iniziata a 17-18 anni: “Giocavo nel cortile e mi chiesero se facevo una modella. Ho avuto un’infanzia molto difficile: mio padre è riuscito a portarmi via da mia mamma con l’inganno. Lui era molto prepotente, geloso, quando ha deciso di accettarmi nonostante fossi una femmina ha deciso di portarmi via. Io avrei dovuto finire in analisi ma invece l’ho superata: sono andata a vivere a casa sua con quella che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie, era la sua segretaria. Mia mamma una sera lo circuì perché era molto bella nella speranza di riavermi con lei: quella notte venne concepita mia sorella, che per anni ha creduto che la madre fosse la seconda moglie di papà, ma non era così” ha raccontato.

GLI AMORI DI MARINA PERZY

Per quanto riguarda i tanti amori vip che Marina Perzy ha avuto nel corso della sua vita, e sui cui Caterina Balivo si è soffermata, basti ricordare Mario Lavezzi, Stefano Casiraghi e il già citato Walter Zenga: “Io non ho mai cercato nessuno, mi hanno sempre bussato alla porta. La vita sempre me li ha portati per caso, ma loro mi hanno corteggiato” ha rivelato, spiegando invece che “con Mario Lavezzi eravamo dei pischelli, lui aveva il fascino del cantautore. Casiraghi? Con Mario era una storia turbolenta e ogni tanto entravano degli altri… Una volta sulla barca c’era Roberto Rossellini, che era sposato con Carolina di Monaco, ma sulla barca stava con un’altra, non ti dico”. E poi è arrivato Zenga: “Aveva una moglie ma di fatto erano separati. Io ho pagato un prezzo alto, anche assurdo, siamo stati attaccati dai media perché allora una showgirl non poteva stare con uno sportivo” ha ricordato la Perzy, paragonata da qualcuno all’epoca alla “dama bianca”, cosa che ha dovuto pagare. “Io non ho più lavorato, l’ho pagata tanto. Ci siamo lasciati per la società: mi ha detto dopo una partita che doveva tornare indietro con la nostra storia. Per me è stata durissima tirarmi fuori da quel periodo. Oggi non lascerei più il lavoro per un uomo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA