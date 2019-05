Mark Caltagirone ad Amici 18/ Video, Maria De Filippi sbeffeggia Pamela Prati

Il caso Pamela Prati sbarca ad Amici 18: anche Maria De Filippi si è occupata del mistero attorno a Mark Caltagirone. Lo ha fatto in occasione del gioco con Antonella Clerici e Sabrina Ferilli, la famosa cabina telefonica. Quella dell’attrice romana si era riempita di uomini, quindi non ci sarebbe stato spazio per l’ultimo in uomo, ma per fortuna di Sabrina Ferilli era una fantasma. Evidente il riferimento a tutta questa vicenda, del resto la conduttrice ha usato l’arma dell’ironia per fare colpo. «In esclusiva, esclusivissima…», esordisce Maria De Filippi per presentare Mark Caltagirone, anzi il suo fantasma. «Solo per te, e anche se non siamo una testata giornalistica, entra per te Mark Caltagirone», annuncia. E così fa il suo ingresso un uomo coperto da un lenzuolo nella tradizionale veste di fantasma. «Posso guardarlo?», ha chiesto Sabrina Ferilli a Maria De Filippi tra le risate generali di tutti, evidentemente divertiti dal siparietto.

AMICI 18 SBEFFEGGIA MARK CALTAGIRONE E PAMELA PRATI

Traspare comunque un riferimento non solo alla vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone, ma anche a Barbara d’Urso, che tanto se ne è occupata nei suoi programmi, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per Live Non è la d’Urso. Da quel «esclusiva, esclusivissima», espressione che spesso usa la conduttrice, al «testata giornalistica», che spesso dice Barbara d’Urso. Ma Maria De Filippi ha proseguito nello scherzo: «È lui, tu puoi essere l’unica che lo vede». E Sabrina Ferilli ovviamente è stata al gioco della conduttrice di Amici 18: «Mi fai tenere questo segreto?». Quando però viene incalzata a sollevare il lenzuolo per scoprire chi è “davvero” il promesso (non più) sposo di Pamela Prati, l’attrice romana si è poi tirata indietro: «Si vive anche senza Mark Caltagirone». Il siparietto comunque ha fatto colpo: sui social infatti questa parte della cabina telefonica è diventata subito virale… Clicca qui per il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA