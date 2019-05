Mark Caltagirone, chi è?/Foto “Io e Pamela ci siamo lasciati”: annuncio su Instagram

Nuova bomba sulla storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Su Instagram è apparso un profilo MarckCaltagirone che ha pubblicato un post in cui annuncia la fine della storia d’amore con la showgirl del Bagaglino. “Io e Pamela, con accordo comune abbiamo deciso di dire fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck” si legge nel post di un profilo di un tale Marck Caltagirone. Il giallo del matrimonio continua visto con questo nuovo profilo Instagram in cui si intravede la foto di un uomo, ma naturalmente di profilo e quindi poco visibile. Il profilo potrebbe essere un fake se consideriamo il nome Marck visto che il presunto fidanzato di Pamela Prati dovrebbe chiamarsi Marco Mark Caltagirone. Il condizionale è d’obbligo visto che finora non si è mai vista una foto dell’uomo con la Prati e le due agenti sempre contrarie a mostrarlo in pubblico. Che questo post possa, finalmente, mettere la parola fine ad un soap di dubbio gusto che a dirla tutta ha davvero stancato? Clicca qui per la foto (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Marco Caltagirone esiste?

Marco Caltagirone esiste oppure no? Pamela Prati dice di sì ma al termine di Live Non è la d’Urso, pure Eliana Michelazzo pareva avere dubbi a tal proposito. Ed intanto in rete spunta un articolo che data 2018, firmato da Maria Monsè per Il Tempo. A quanto pare, l’imprenditore “fantasma” avrebbe partecipato ad una serata organizzata (guarda caso) al ristorante Casanova, gestito da Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo. Ecco cosa scrive la Monsè: “Un folto gruppetto di alcuni dei maggiori rappresentanti del seguitissimo reality Grande Fratello, da Alessia Macari, Lucia Orlando insieme al fidanzato Filippo Contri, Baye-Dame Dia e Angelo Sanzio soprannominato il Ken italiano, si sono ritrovati presso il ristorante Casanova gestito da Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo, titolari dell’AICOS Management una tra le più gettonate agenzie di spettacolo”. Poi, “incredibilmente” salta fuori proprio il nome del promesso sposo della Prati: “Presente anche Marco Caltagirone, noto sia per la sua passione per gli affari all’estero che per quest’altra particolarità: continua ad assumere solo personale italiano puntando sulle donne, ma non solo. Tra le sue novità in vista le trattative per le olimpiadi 2020 a Tokyo e la sua sfida più grande: nel 2018 investirà in Italia, precisamente in Puglia in importanti opere di turismo”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

VOCE DI UN ATTORE?

L’intervista a Pamela Prati non va come Barbara d’Urso si aspettava. Ben poche le cose nuove che la showgirl racconta su Mark Caltagirone prima di lasciare lo studio di Live non è la d’Urso. Al suo posto torna Eliana Michelazzo, l’agente della Prati, alla quale la d’Urso annuncia di aver fatto una perizia sulla voce di Mark Caltagirone dopo la telefonata fattale in diretta. Questo perché le è arrivata una segnalazione che porterebbe a galla un nuovo mistero: la voce di Mark sarebbe in realtà quella di un attore. La perizia effettivamente mostra delle palesi similitudini tra le due voci: il perito sottolinea alcune caratteristiche, come la chiusura della “o” e l’allungamento della vocale “i” e conferma la possibilità che siano la stessa persona. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA FRECCIATINA DI BARBARA D’URSO ALLA PRATI SU MARK

Pamela Prati non ha alcuna intenzione di rispondere alle domande su Mark Caltagirone, per questo motivo, incalzata dall’amata Carmelita di Canale 5, abbandona il salotto di Live – Non è la D’Urso. “A questo punto – annuncia la conduttrice – purtroppo io vado avanti da sola e faccio vedere tutto quello che avrei fatto vedere a Pamela Prati, alla quale avrei chiesto di farmi vedere la sua foto. Pamela Prati – ha aggiunto poi la D’Urso – dovrebbe sapere che il suo Mark Caltagirone scrive anche a me da un anno”. Di fronte a queste dichiarazioni, la showgirl torna in sala e la conduttrice continua: “Mi sono presa dalla stupida da Roberto D’Agostino perché i fronte all’evidenza non ci credevo. Tu – ha ricordato la conduttrice – sei venuta da me e mi hai parlato di Mark Caltagirone, esiste? C’é? Vi siete incontrati in un ristorante? Avete due bimbi in affido?”. Il dibattito si sposta inevitabilmente su Sebastian, di cui Barbara D’Urso ha ricevuto un filmato: “Il video del bambino? Non me l’hai mandato tu, me l’ha mandato Mark Caltagirone – spiega la conduttrice – Il numero è il numero di un Mark Caltagirone che da un anno mi scrive dei messaggi. Messaggi di lavoro? Sì. Assolutamente. Ma ci mancherebbe altro. Di lavoro un po’ bizzarri, è una cosa un po’ bizzarra che è avvenuta, parlare di investimenti, Pubblitalia, Mediaset. siamo andati a indagare – conclude la conduttrice – ed era tutto inesistente”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

UN PROFILO FAKE FLIRTAVA CON MARK CALTAGIRONE

Chi si cela dietro l’identità di Mark Caltagirone? Un una nuova testimonianza a Live – Non è la D’Urso getta ulteriori bretone sul mistero già fittissimo. A quanto pare, qualcuno ha sottratto delle foto a un’influencer, Flora Pellino, per creare il falso profilo di una misteriosa Silvia Sbrigoli, amica sui social proprio del futuro marito di Pamela Prati. “Non sono Silvia Sbrigoli, sono Fora Pellino”, spiega l’ignara influencer ai microfoni di Barbara D’Urso. “Non conosco Silvia Sbrigoli, non conosco Pamela Prati e non conosco Mark Caltagirone – aggiunge la Pellino – Questa persona interagisce con un uomo, io sono una mamma, una moglie, una donna di famiglia e sembra quasi che io flirti con questa persona quindi mi sono arrabbiata!”. Nel profilo apparentemente fake anche un filmato di una donna che canta una canzone d’amore: ma nel filmato non c’è Flora Pellino bensì Flora Canto, che nulla ha a che fare con questa storia. Il profilo della misteriosa Silvia Sbrigoli è stato eliminato con il diffondersi della bufera sul matrimonio di Pamela Prati e a quanto pare nessuno sembra avere avuto dei contatti con lei. (Agg. di Fabiola Iuliano)

VLADIMIR LUXURIA: “RAPITO, LATITANTE, RICERCATO O MORTO”

Mark Caltagirone esiste o è frutto di un’operazione mediatica ben studiata da Pamela Prati e dalle sue due agenti? Il mistero si infittisce nello studio di Live – Non è la D’Urso, dove a parlare e Vladimir Luxuria, grande amica della promessa sposa. “Ho avuto una telefonata da Pamela Prati – spiega l’opinionista – ho chiesto a Pamela, visto che la conosco ed essendo stata stupita di non essere stata invitata al matrimonio, le ho detto ‘Mi dici la verità, Mark esiste o non esiste?’ E lei mi ha detto ‘esiste’. Mark? – ha aggiunto poi Luxuria – adesso io non mi chiedo più se questo esiste, io mi chiedo come ne uscite fuori perché c’è il toto Pamela: o è stato rapito dagli alieni o è un latitante, ricercato dalla polizia, oppure sarà morto di una morte misteriosa e la prossima volta Pamela verrà qui vestita da vedova nera e invece di parlare del matrimonio di Pamela Prati parleremo del funerale del marito di Pamela Prati, chiedendoci chi c’è davvero dentro la bara”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

VALERIO STAFFELLI ALLA RICERCA DI CALTAGIRONE

Mark Caltagirone esiste oppure no? Il mistero non ha fine ma sembra essere sempre più vicino alla risoluzione. Questa sera Pamela Prati sarà a Live non è la d’Urso ma, prima di scoprire cosa dichiarerà la showgirl sul suo presunto futuro marito e attuale fidanzato, di Caltagirone ne parla Striscia La Notizia. Valerio Staffelli si è recato dalla Toffanion per scoprire di più sull’identikit dell’uomo, che rimane comunque ancora poco chiaro. Intanto l’inviato di Striscia La Notizia si impegna a mettercela tutta al fine di scoprire chi è e se esiste davvero Marco Caltagirone. “Mi raccomando, se lo trovi però mi devi promettere che lo porti anche da me a Verissimo”, chiede allora la Toffanin a Staffelli che promette di fare del suo meglio per risalire alla sua identità. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MARK CALTAGIRONE E L’IDENTIKIT DELLA TOFFANIN

Marco/Mark Caltagirone esiste? Se la risposta è affermativa non è quello disegnato da Cosimo, l’imprenditore intervistato da Live – Non è la D’Urso che ne ha tracciato l’identikit. Ne è sicura Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo che dopo aver intervistato Pamela Prati ha visto dal suo stesso cellulare le foto del “presunto” promesso sposo della showgirl. Intercettata da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, la Toffanin ha dichiarato:”No, questo sembra più Ridge di Beautiful. Ho visto due foto, ti posso dire che ha la barba come la tua, ma brizzolata; non ha gli zigomi marcati alla Ridge, ma più morbidi; è sui 50/55 anni e ha i capelli brizzolati. Staffelli allora ha chiesto: “Quindi ciò che ha visto non corrisponde all’identikit che le abbiamo fatto vedere?”. E la conduttrice: “No, completamente differente. Tutta un’altra cosa. Quindi non so quanti Mark Caltagirone esistano”. Poi la domanda che tutti si pongono: “Ma esiste questo Mark Caltagirone? Esiste o non esiste?”. (agg. di Dario D’Angelo)

MARK CALTAGIRONE CHI E’?

Chi è Marco “Mark” Caltagirone? La domanda è diventata un tormentone dopo l’annullamento del matrimonio con Pamela Prati. C’è chi sostiene non esista e chi dice di averlo incontrato, la speranza è quindi che oggi a “Live – Non è la d’Urso” si riesca a risolvere il mistero. La trasmissione di Barbara D’Urso si occuperà del matrimonio annullato e quindi di Caltagirone, la cui identità è diventata quasi un caso nazionale. Alcune voci hanno ipotizzato la presenza di Pamela Prati in studio: mostrerà anche a Barbara d’Urso la foto del fidanzato che aveva fatto vedere a Silvia Toffanin? Due settimane fa proprio a “Live – Non è la d’Urso” aveva chiamato in diretta il presunto Marco Caltagirone. L’uomo aveva provato a spiegare i motivi della sua riservatezza, ma quella telefonata è diventata un caso tale da spingere Barbara d’Urso a sottoporla ad una perizia. I risultati della perizia fonica sono stati sorprendenti: «Non abbiamo riscontrato alterazioni vocali dovute a software o app. La persona ha però cercato di camuffare la voce con il suo modo di parlare», ha dichiarato il perito fonico. Forse ha messo qualcosa tra sé e il cellulare, come un fazzoletto, o forse – ha aggiunto il perito – alternava la posizione dello smartphone rispetto alla bocca.

CHI È MARK CALTAGIRONE SECONDO HIGHLANDER DJ

Il mancato matrimonio di Pamela Prati e il mistero attorno all’identità di Marco “Mark” Caltagirone stanno facendo molto discutere. Tra voci e indiscrezioni emergono anche parodie attorno a questo argomento e al giallo sull’imprenditore. Non poteva essere da meno Highlander Dj che per Striscia la Notizia ha creato una hit sul promesso sposo della showgirl. Pamela Prati avrebbe dovuto sposarsi con un misterioso uomo di 54 anni che non ha mai voluto mostrarsi in pubblico. Qualcuno sospetta che Mark Caltagirone in realtà non esista. Allora Highlander Dj nel video che vi linkiamo svela chi è secondo lui Marco Caltagirone. Intanto si attendono novità sul matrimonio dopo l’annullamento. Pamela Prati ha detto a Verissimo che si sposerà più avanti, ma in privato. Quindi non ci saranno le telecamere del programma di Silvia Toffanin, che aveva ottenuto l’esclusiva sul matrimonio, poi annullato. Ma intanto prosegue la “caccia” a Marco Caltagirone, sulla cui identità è davvero giallo. Il mistero verrà risolto oggi?



