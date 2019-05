Mark Caltagirone, chi è/ Pamela Prati:”non c’è un’atmosfera delle migliori tra di noi”

Il matrimonio, ormai saltato, tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è ormai diventato un vero e proprio caso di costume. La vicenda tiene botta ormai da settimane e continua ad avere un’unica e sola domanda: chi è Mark Caltagirone? Esiste o no il futuro marito della showgirl? Domanda che si sperava trovasse una risposta nel corso della nuova intervista di Pamela a Verissimo, nella puntata in onda oggi. La verità è che la Prati all’intervista si è presentata ma senza fede al dito e Mark Caltagirone al suo fianco. Un mistero degno dei migliori gialli quello del quale si discute ormai in tutte le trasmissioni di Canale 5. Grazie alle anticipazioni svelate per primo da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, sappiamo infatti che Pamela Prati confermerà l’esistenza di Marco Caltagirone eppure si rifiuterà di mostrare qualsiasi prova che lo confermi.

Pamela Prati: “Mark Caltagirone esiste” ma non mostra foto alla Toffanin

Silvia Toffanin, nella nuova puntata di Verissimo, darà a Pamela Prati più di una possibilità di provare – senza tuttavia mostrarlo al pubblico – l’esistenza di Marco Caltagirone. Eppure la showgirl si è prima rifiutata di mostrare una foto del suo fidanzato alla Toffanin attraverso il suo cellulare, poi di mostrare il suo volto in qualsiasi altro modo. Da qui la richiesta di avere il suo numero di cellulare per almeno parlarci eppure, di fronte alle chiamate della produzione, Caltagirone ha preferito non rispondere. Le indiscrezioni di Signoretti aggiungono che Pamela Prati avrebbe allora deciso di chiamarlo lei stessa e che, per farlo, abbia lasciato lo studio di Verissimo. In quello studio, però, non vi ha più fatto ritorno.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: il mistero continua

Da Live non è la d’Urso a Verissimo, quello delle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone è diventato un vero e proprio caso. In tv c’è chi ne parla con sarcasmo e ironia e chi, come Roberto D’Agostino, ha definito il tutto come una vera e propria truffa dietro la quale ci sarebbero le manager e socie della Prati: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Perchè non uscire allo scoperto e mettere a tacere tutto questo polverone? Soprattutto di fronte ai malesseri che Pamela Prati starebbe vivendo ormai da molti giorni? Il mistero, al momento, continua e forse non avrà fine tanto presto.



