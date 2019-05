Mark Caltagirone, chi è? Video/ Con Pamela Prati in auto dopo il matrimonio saltato

Lo “sposo fantasma”: è stato ribattezzato così Marco “Mark” Caltagirone, l’uomo che oggi sarebbe dovuto convolare a nozze con Pamela Prati ma del quale, al momento, ci sarebbe solo la sua presunta voce, alcune foto poco chiare ed ora anche un video. Che Mark Caltagirone fosse un uomo molto riservato – nonostante l’esclusiva a Verissimo sul matrimonio ormai saltato – lo si era capito da settimane, eppure non erano mancati i dubbi in merito alla sua vera identità. C’è chi ha messo in dubbio persino la sua stessa esistenza dal momento che non è mai intervenuto neppure di fronte agli attacchi più violenti nei confronti della showgirl e futura moglie. Eppure, a smentire almeno in parte i numerosi sospetti è stata una telefonata giunta la scorsa settimana nel corso della trasmissione Live Non è la d’Urso durante la quale, a parlare per la prima volta, sarebbe stato proprio Mark Caltagirone in persona. Anche sul suo intervento telefonico però si sono fatte numerose ipotesi fino a parlare di voci metalliche e mettere in dubbio il fatto che fosse realmente un uomo dall’altra parte della cornetta. Ora però, spunta un video, pubblicato nelle passate ore da Pamela Prati tramite una sua Instagram story per la quale per la prima volta mostra un uomo al volante dell’auto sulla quale è a bordo. Al posto del guidatore dovrebbe esserci proprio lui, il ricercatissimo Mark Caltagirone. Le immagini giungono in esclusiva a nozze ormai annullate, con tanto di tag all’uomo del mistero e di messaggio nel quale la Prati si definisce capace di intendere e di volere.

MARK CALTAGIRONE, CHI È IL FIDANZATO DI PAMELA PRATI?

Imprenditore di successo molto noto nella Capitale – dove è nato il 10 luglio sotto il segno del Cancro – e spesso in giro per il mondo, Mark Caltagirone è riuscito a conquistare Pamela Prati al punto da volerla sposare e creare con lei una famiglia. Una storia da favola se non fosse per un piccolo particolare. L’uomo dei sogni della showgirl esiste oppure no? Dubbi leciti, nati dopo settimane di mistero generato proprio dal suo essere fin troppo riservato. I social ci parlano di un uomo che non ama esporsi, come evidenzia anche il suo profilo Instagram blindatissimo nel quale non appare mai in viso. E così anche nel video pubblicato nelle passate ore dalla Prati, nel quale il promesso sposo viene ripreso alla guida, lasciando vedere solo il suo polso e appena un accenno di profilo. Chi è, dunque, Mark Caltagirone? Il sospetto sulla sua inesistenza non viene affatto spazzato via. Di lui si sa che è un imprenditore che opera nel campo dell’edilizia (sua la Mark Caltagirone Holding) che avrebbe costruito oleodotti all’estero ed avrebbe preso due bambini in affido insieme alla Prati. Nei mesi scorsi sarebbe stato reduce di un prestigioso premio in Albania per “miglior imprenditore italiano”, eppure nessuno lo avrebbe mai visto neppure fuori dai confini italiani. Se la passata settimana aveva dichiarato a Barbara d’Urso di essere in Italia mentre parlava con lei al telefono, di recente una delle manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, al settimanale Oggi aveva fatto intendere che fosse nuovamente all’estero: “Marco, il promesso sposo, sta tornando in Italia per stare vicino alla fidanzata, che ha perso non so quanti chili per lo stress”, aveva detto.





