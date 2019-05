Mark Caltagirone e Pamela Prati, matrimonio saltato/ Tre ipotesi “la truffa, poi…”

Si è detto tanto sul presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, fino all’annuncio delle nozze e, di recente, alla decisione del fantomatico imprenditore che nessuno ha finora mai visto di mettere la parola fine alla sua relazione con la diva dei Bagaglino. Secondo i malpensanti, tutto sarebbe stato organizzato a tavolino e seguirebbe solo un copione che, in fin dei conti, non avrebbe poi sorpreso nessuno. Perchè la situazione ritenuta dai più sospetta, potrebbe essere sfuggita di mano non solo alla Prati ma anche a coloro che hanno preso parte, fino ad oggi, a tutto ciò, ovvero le sue agenti-amiche Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Quando però la situazione si è spinta oltre, è apparso sempre più difficile fare un passo indietro e così, il noto imprenditore “fantasma” (almeno su Google e in Albania, nonostante l’importante premio ricevuto) continua a restare misterioso e la Prati ha deciso invece di non rispondere più alle domande di chi continua ad accogliere nei propri studi tv, come se fosse lei la vittima di tutto. E chissà se, alla fine, non si scoprirà proprio questa amara verità, come ipotizzato anche da Barbara d’Urso che nella puntata di Live Non è la d’Urso ha domandato alla showgirl, senza mezzi termini, se non fosse stata in qualche modo truffata dal suo Mark. Risposta negativa ed uscita di scena, come accaduto in precedenza anche con Silvia Toffanin. Ora però ci si domanda come mai il matrimonio sarebbe saltato ed a compiere una attenta ma precisa analisi è stato il giornalista di Chi, Valerio Palmieri in un post Instagram dedicato proprio al caso Prati.

MATRIMONIO SALTATO: LE TRE IPOTESI

“C’è un punto del caso di Pamela Prati che oggi mi è più chiaro di ieri. E riguarda proprio la Prati”, ha esordito Palmieri nel post in cui parla proprio del matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone e che si sarebbe dovuto celebrare lo scorso 8 maggio prima di saltare definitivamente. A suo dire, la Prati sarebbe pienamente consapevole delle tante bugie finora raccontate, ma non ne avrebbe compreso la gravità perchè, “inventarsi un finto marito e dei figli adottivi a chi fa male, se questi non esistono?”. Certamente, analizza ancora Palmieri, la Prati finora avrebbe risposto (più o meno) solo alle menzogne da lei raccontate ma non a quelle delle sue due agenti, venute a galla attraverso le tante testimonianze ed accuse. Ma arriviamo al punto centrale della questione: come mai Pamela Prati si sarebbe dovuta inventare tutta questa storia? Tre le ipotesi verosimili avanzate dal giornalista: “1) Per far parlare di sé 2) Perché ha bisogno di soldi/è ricattata 3) Perchè inizialmente ci ha creduto”. L’ultima è certamente la più interessante ma avrebbe un epilogo ancora più triste.

LA PRESUNTA TRUFFA E…

Valerio Palmieri si è così concentrato proprio sulla terza ipotesi da lui stesso avanzata e che andrebbe a spiegare in parte anche il motivo per il quale il matrimonio con Mark Caltagirone sarebbe saltato. “Due amiche si presentano alla Prati dicendo di volerle presentare un uomo, un ricco imprenditore della famiglia Caltagirone. Lei ci casca, e loro le scrivono al posto suo, le mandano foto, organizzano viaggi e feste alle quali lui non partecipa con varie scuse”, sarebbe la sua ipotesi. La cosa però sarebbe sfuggita di mano dopo l’intervista concessa da Pamela Prati proprio a Barbara d’Urso nell’ambito della sua Domenica Live dove l’ex diva del Bagaglino rivelò l’amore per Mark, le promesse, il desiderio di sposarlo. Quindi, “le socie organizzano il finto matrimonio e cercano a tutti i costi un attore, una voce, un volto (vedi scoop di “Chi”) per dare forma a Caltagirone”, scrive Palmieri. Ma per fare ciò si dovrebbe anche creare dei documenti falsi e delle false pubblicazioni, usare una falsa identità, fino a cadere nel penale. “Così salta il finto matrimonio, la Prati capisce di aver partecipato lei stessa alla costruzione di una truffa e ha un solo modo per uscirne: dire che ha chiuso con Mark perché lui non vuole farsi vedere e difendere la sua donna”. E Mark Caltagirone? Di lui tutto sarà destinato a sparire, in attesa dell’oblio.



