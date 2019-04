Mark Caltagirone esiste?/ Parpiglia “mi è bastata una telefonata”. E sulla Prati…

Mark Caltagirone o meglio Marco Caltagirone, questo il suo vero nome come ha spiegato Pamela Prati ai microfoni di Verissimo, esiste? E’ questa la domanda che diversi utenti di Instagram hanno fatto a Gabriele Parpiglia che ha deciso di rispondere attraverso l’apposita funziona del famoso social network. “Esiste Mark Caltagirone?”, ha chiesto un utente. Il giornalista, con totale sincerità, ha fatto chiarezza rispondendo alla domanda e svelando quello che sa: “credo di essere stato tra i primi contattati per questa storia” – risponde Parpiglia che poi aggiunge – “mi è bastata una telefonata per dire che per me non c’era nessuna storia (ho anche avvertito chi di dovere)“. Il giornalista di Chi, poi, spiega di non voler scendere ulteriormente nei dettagli: “però preferisco fermarmi qui. Non è un gioco e l’ho già detto: ci sono reati e storie con altri personaggi (finite male, malissimo) che appartengono a un recente passato. Fosse per me spegnerei la luce. Magari mi sbaglio…”, conclude il giornalista che non parla, invece, di Pamela Prati.

Mark Caltagirone: spunta una fanpage

Pamela Prati e Marco Caltagirone si sposeranno il prossimo 8 maggio. A riprendere la cerimonia che sarà religiosa saranno le telecamere di Verissimo che ha ottenuto l’esclusiva e che trasmetterà tutti i servizi in una delle prossime puntate. In attesa che la showgirl e il fidanzato pronuncino il fatidico sì, gli amici di Pamela Prati continuano a parlare del suo futuro marito. Ai microfoni di Dagospia, Cristiano Malgioglio ha detto: “Mark Caltagirone non l’ho mai visto, spero questa storia sia vera perché neanche un press agent hollywoodiano sarebbe in grado di inventare una cosa del genere. Lei è dispiaciuta per il comportamento di molti suoi amici che vanno in tv a parlare male di lei dietro compenso”.





