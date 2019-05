Mark Caltagirone/ Lascia Pamela Prati: esce allo scoperto? “Per l’amore che provavo…”

Un “fantasma”, così per settimane è stato definito Marco “Mark” Caltagirone, il fidanzato di Pamela Prati, imprenditore di successo e al tempo stesso riservatissimo al punto da non aver lasciato tracce sul web, se non alcuni profili social sospetti. A tal proposito, nelle passate ore è spuntato un nuovo account che, minuto dopo minuto, su Instagram sta raccogliendo centinaia di followers prima di essere “privatizzato”. L’account in questione – del quale, diciamolo subito, non vi è certezza che possa appartenere proprio a Mark Caltagirone – l’imprenditore cambia nome trasformandolo in “Marck”. Nella foto, il profilo di un uomo, quasi di spalle, con occhiali da sole e come sempre poco riconoscibile. “Imprenditore, 53 anni, Roma, Premio miglior Imprenditore”: queste le uniche informazioni racchiuse nella sintetica bio. Due finora i post pubblicati, una foto ed un video, entrambi di colore grigio, forse ad indicare l’umore che domina nella giornata di oggi nel cuore di Mark e della sua compagna, a quanto pare ormai ex. Perchè con un comunicato, pubblicato nella prima foto, si leggono le volontà di Caltagirone: “Io e Pamela con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck”. In tanti hanno corretto il piccolo refuso ma hanno continuato a mettere in dubbio la sua esistenza.

MARK CALTAGIRONE: PRESTO USCIRÀ ALLO SCOPERTO PER AMORE DI PAMELA PRATI?

Un video di quanto accaduto ieri sera in diretta tv a Live Non è la d’Urso, con protagonista proprio Pamela Prati ha fatto da cornice al secondo contenuto pubblicato sul misterioso account Instagram a nome di Marck Caltagirone. E’ il momento in cui la padrona di casa Barbara d’Urso chiedeva come mai, per amore della showgirl, l’imprenditore non avesse finora fatto vedere una sua foto per mettere a tacere tutte le malelingue. “Per l’amore che provavo per Pamela, un amore vero, infinito, puro. Mercoledì finalmente potremmo mettere fine a questa storia”, ha commentato Mark Caltagirone, ringraziando Barbara d’Urso e scrivendo tra gli hashtag proprio il nome della trasmissione Live Non è la d’Urso. Sarà lui l’atteso protagonista della prossima puntata? E soprattutto, finalmente il misterioso e presunto imprenditore si farà vedere in volto fornendo le risposte che la sua ex compagna si è rifiutata di dare ieri? Nelle storie di Instagram, il protagonista dell’account scrive “A presto!” mentre pubblica un selfie (rigorosamente senza testa) da Mediaset. In una successiva storia ha invece pubblicato un messaggio d’affetto, ringraziando per le parole di sostegno scritte, dopo la sua decisione di porre fine alla storia con Pamela Prati.

