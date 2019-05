Mark Caltagirone/ “Non esiste”: il precedente di 10 anni fa… (Live Non è la D’Urso)

Mark Caltagirone a Live Non è la D’Urso di questa sera? Mai con in tal caso la domanda è d’obbligo dato che, in vista del tanto atteso showdown che potrebbe porre fine a una delle più misteriose vicende di gossip degli ultimi tempi e che purtroppo sta avendo tristi strascichi legali e assume sempre più i contorni della cronaca nera, potrebbero emergere nuove e definitive verità in merito al tanto strombazzato matrimonio dell’imprenditore con Pamela Prati, ma alla luce degli ultimi colpi di scena è probabile che la vicenda non finirà qui. A far deflagrare l’ultima bomba ci ha pensato infatti Eliana Michelazzo, che secondo i rumors oramai avrebbe consumato lo strappo definitivo dalla 60enne starlette, e che ha rivelato di aver mentito quando ha parlato dell’incontro col misterioso Caltagirone: “Non l’ho mai incontrato ma l’ho visto solo in un video di pochi secondi mentre è in auto con la mia socia, Pamela Perricciolo” ha detto la Michelazzo, spiegando in lacrime che il fidanzato della Prati non esiste. Non solo: l’agente dei VIP ha rivelato come pure lei sia stata vittima di quello che ha chiamato “un sistema” dato che avrebbe avuto pure lei un fidanzato fantasma, tale Simone Coppi, e che ora ha paura di chi si celi dietro certe false identità, auspicando di lasciare l’Italia al più presto.

IL CURIOSO PRECEDENTE DI 10 ANNI FA… UN “ALTRO” MARK CALTAGIRONE

Ma cosa c’è dietro l’improvvisa rivelazione di Eliana Michelazzo sul finto, a suo dire, promesso sposo di Pamela Prati? Quello che è curioso è che, già in passato, sarebbe esistito un “altro” Mark Caltagirone e a rivelarlo nelle ultime ore è stato un piccolo scoop fatto da Carlo Mondonico, speaker radiofonico di un programma su Radio Lattemiele: circa dieci anni fa, infatti, proprio Eliana Michelazzo, agente della Prati, aveva annunciato le sue nozze con Simone Coppi e anche in quella circostanza si era parlato di un individuo schivo, poco amante del gossip e sul quale erano sorti così tanti rumors che la stessa Michelazzo aveva poi rivelato di essersi tatuata il suo nome sul braccio. Ebbene, come detto, solamente pochi giorni fa l’agente ha svelato la verità, ovvero che anche il suo era un fidanzato-fantasma e che tutte le giustificazioni e le scuse inventate all’epoca per rendere credibili le nozze mai avvenute erano solo delle montature che, en passant, ricordano terribilmente da vicino il can can mediatico nato negli ultimi mesi attorno a Mark Caltagirone.

IL PRESUNTO MARK CALTAGIRONE SBUGIARDATO ANCHE DALLA AMOROSO

Intanto l’ultima settimana si è arricchita di due nuovi duri colpi alla tesi che Mark Caltagirone esista davvero: infatti, prima è arrivata la smentita a proposito della voce ascoltata in diretta da Barbara D’Urso da parte della stessa Michelazzo, poi il profilo fake dell’imprenditore che annunciava la fine della sua presunta storia con Pamela Prati e infine anche la doccia fredda da parte di Alessandra Amoroso. Infatti l’artista, ospite dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, ha risposto per le rime a un commento vergato da Caltagirone, o chiunque si nasconda dietro la sua persona. “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo”: parole che non hanno lasciato indifferente la Amoroso e che hanno portato la diretta interessata a smentirle, affermando di non aver mai avuto nulla a che fare con lui e di non ricordare nemmeno il momento in cui l’incontro sia avvenuto, sbugiardando di fatto ancora una volta chi si cela dietro questo teatrino dell’assurdo.



