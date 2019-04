MARTINA CIONTOLI, FIDANZATA MARCO VANNINI/ “Morbosa e gelosa” (Un giorno in pretura)

Martina Ciontoli è la fidanzata di Marco Vannini, il ventenne di Ladispoli freddato da un colpo di pistola. La terribile tragedia torna ad essere argomento di dibattito in occasione della prima puntata di Un giorno in Pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi su Rai3. Fa discutere il post pubblicato dalla conduttrice e destinato alla fidanzata di Marco Vannini: “Cara Martina Ciontoli, ti vogliamo far sapere che siamo assolutamente in disaccordo con questo accanimento mediatico che, non si capisce perché, vorrebbe la vostra morte civile”. Per la Petrelluzzi, infatti, questo accanimento mediatico da parte del pubblico è solo sinonimo del clima di odio in cui riversa una parte del nostro Paese: “È un segno dei miseri tempi che stiamo vivendo, dove l’odio e il rancore prendono il sopravvento su qualsiasi altro sentimento”. Infine la Petruzzelli parlando del caso usa la parola tragedia: “Ci auguriamo che il nostro lavoro riesca a riportare la tragedia vissuta (perché tragedia è) alle sue reali dimensioni”.

Martina Ciontoli: dopo la morte di Marco Vannini

Dopo la morte di Marco Vannini, Martina Ciontoli ha ripreso la sua vita da ventenne pubblicando foto che tanto hanno fatto discutere. La ragazza, infatti, sui social si mostrava in compagnia delle amiche felice e spensierata. In realtà a far discutere sono state delle intercettazioni tra lei, Federico e Viola in cui si sente: “Era destino che dovesse morire io ho visto quando papà gli ha puntato la pistola”. Martina è solo preoccupata per il padre Antonio Ciontoli: “chissà cosa gli faranno, proprio a lui che ha sempre fatto del bene a tutti”. Ma non finisce qui, Martina si lascia andare ad una serie di confidenze con il fratello: “Quanto la stanno a fa’ lunga, stanno a esagerà” arrivando poi a toccare il massimo con “dopodomani c’ho pure l’esame all’università, come faccio?”. Martina alla fine l’esame è andata a sostenerlo a pochi giorni dalla morte del suo amato Marco; la ragazza ha sostenuto l’esame di Cure intensive e pronto soccorso superato con 25/30, ma Martina riprende il professore dicendogli: “Su, mi metta ventotto sa, non ho potuto prepararmi come avrei voluto. Non li legge i giornali? Sono quella a cui è morto il fidanzato”.

A sentire le parole di Martina Ciontoli gela il sangue. La ragazza, condannata a 3 anni di carcere, è a conoscenza di cosa è davvero successo quella tragica notte del 17 maggio 2015. Ne è convinta anche Marina Conte, la mamma di Marco Vannini che, dopo la riduzione di pena da 14 a 5 anni per Antonio Ciontoli ha richiesto la riapertura delle indagini. “Non riesco a comprendere come si possa credere al fatto che Martina fosse in un altro luogo della casa” – ha detto la mamma di Marco – “lei era a conoscenza della verità. Marco soffriva con un proiettile nel corpo che già gli aveva trapassato polmone e cuore e le sue urla si sentono benissimo nelle registrazioni telefoniche del 118”. La mamma di Marco ha parlato di Martina come di una ragazza ‘morbosa’, gelosissima, possessiva.



