MARTINA MACCARI, MOGLIE DI LEONARDO BONUCCI/ Da ex modella a mamma (A raccontare…)

Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, il calciatore ospite di “A raccontare comincia tu“, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Raffaella Carrà su Rai3. Legata sentimentalmente a Bonucci da circa 8 anni, Martina è una ex modella che oggi si divide tra il lavoro di mamma a tempo pieno ed influencer. Sui social, infatti, è molto attiva e presente dove pubblica diverse foto in compagnia degli amatissimi figli. Non solo, Martina ha anche un blog personale “Lo zoo di Zoev” dove dispensa consigli utili e racconta le sue giornate. E’ una grandissima amante di tatuaggi e un pò di tempo fa ha fatto discutere per un selfie scattata sulla tazza del water. La foto ha spinto i leoni di tastiera a commentate in malo modo al punto che la Maccari, ospite di Un Giorno da Pecora, ha detto “Io attaccata, ma Naike Rivelli ha messo la testa nel water e nessuno ha detto niente”.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci

Il 21 giugno del 2011 Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono sposati con una cerimonia privatissima a Siena. Per il giorno del matrimonio la bella Martina ha indossato un vestito di Antonio Riva, mentre Bonucci si è affidato a Dolce & Gabbana. Martina e Leonardo in realtà si sono conosciuto qualche anno prima; durante un’intervista rilasciata a TuttoJuve, la ex modella ha detto di aver conosciuto Leonardo nel 2008 telefonicamente e di averlo frequentato a lungo prima di andarci a convivere una volta che si è trasferito al Bari. La coppia ha tre figli: Matteo e Lorenzo i due maschietti, a cui lo scorso febbraio si è aggiunta la piccola Matilda. Ad annunciare la nascita della piccola è stato il calciatore della Juventus con un post pubblicato sui social: “We are 5!! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma @martinazoev, sei stata grande!!! #littleM” con tanto di foto del braccialetto della figlia.

Martina Maccari e “i leoni da tastiera”

Proprio come il marito Leonardo Bonucci, anche Martina Maccari è spesso presa di mira sui social networks. In particolare su Instagram dove viene offesa ed insultata, a volte anche con parole davvero volgari. La ex modella però non fa caso a questi leoni da tastiera, anzi rimanda al mittente le offese con una grande risate. In occasione del 25 aprile, Martina ha pubblicato una foto in compagnia dei due figli Matteo e Lorenzo e della piccola Matilde con una didascalia “Ci sarà tempo per tutto il resto.” Immancabili i commenti degli haters come quello di un ragazzo che ha scritto “Spero che tuo marito non sia una me*da anche con te.. Mi sembri diversa..” rivolgendosi naturalmente al campione della Juventus. In tanti, infatti, non hanno ancora superato il commento di Leonardo Bonucci sul Caso Kean che ha generato tanto clamore.

