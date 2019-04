Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Video: notte insieme al Grande Fratello 16, ma…

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati i protagonisti di un momento intimo nella casa del Grande Fratello 16. Nonostante la diretta si interrompa intorno alle due di notte, il video che mostra Martina e Daniele dormire insieme ha fatto il giro del web scatenando rumors su quella che potrebbe essere la prima, vera coppia della sedicesima edizione del reality show. Tra Martina e Daniele, infatti, il feeling cresce ogni giorno di più, ma se la Nasoni non nasconde il proprio trasporto al punto da considerare Daniele il suo uomo ideale non solo per l’aspetto fisico, ma anche per l’atteggiamento, lo stesso non può dirsi per il Dal Moro che, pur non rinunciando al rapporto con lei, mette le mani avanti ribadendo di non essere entrato nella casa di Cinecittà per cercare una storia d’amore. “Io non ho nessun problema a dormire con lei, non devo render conto a nessuno, non ho problemi se mi vedono con lei, il problema è che non voglio prendere in giro nessuno, anche perché non mi serve avere una storia qui dentro per essere un personaggio, non me ne frega nulla. Lei comunque a prescindere è una brava ragazza, con me è carina, ha una storia non facile, non mi va di farla stare male, non sono una mer*a”, ha spiegato durante una chiacchierata con Valentina Vignali.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO: SOLO UN FUOCO DI PAGLIA?

Cosa accadrà tra Martina Nasoni e Daniele Da Moro? Quest’ultimo appare molto titubante nel voler costruire una vera storia con Martina che, al contrario, si sta legando molto a lui al punto che, Valentina Vignali, guardando l’atteggiamento di entrambi, invita il compagno a stare attento alle prossime mosse da fare per evitare di illudere Martina e farle del male. “Tu hai una visione di questo rapporto e delle cose tra voi completamente diversa rispetto a lei. Tu dici che hai dovuto dormire con Martina perché c’era quello da fare, per lei invece è ‘Oddio sta andando benissimo tra noi’. [..] Se ci fai caso dove ti sposti lei viene subito, poi è piccola, ha sempre 20 anni“, è il consiglio che la cestista ha dato a Daniele che si ritrova perfettamente d’accordo con lei. Dal Moro, poi, aggiunge: “Poi io non sono uno morbido, sono fatto a modo mio! Ieri sera mi ha fatto girare i cogl***i la stavo per mandare a fanc*** in 3 minuti! Io gliel’ho detto non è che adesso stiamo lì sempre insieme, cicici..”.





