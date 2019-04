Martina Nasoni/ Innamorata di Daniele Dal Moro, ma lui… (Grande Fratello 2019)

Martina Nasoni sembra aver fatto centro al GF 16 ed aver trovato un possibile flirt. Daniele dal Moro è riuscito ad attirare il suo sguardo fin da quando il modello ha lasciato il Camping Carmelita per vivere appieno la vita della Casa. Secondo Ambra Lombardo la ragazza si sarebbe mostrata in stile Biancaneve con uccellini e coniglietti in questi giorni, felice di essere riuscita a trovare in Daniele un grande interesse. Martina crede infatti che corrisponda in tutto e per tutto al suo uomo ideale ed a quanto pare non ha avuto alcun dubbio ad accantonare Gaetano Arena, con cui all’inizio sembrava essere nato un legame speciale. Durante una delle ultime notti, Martina e Daniele hanno condiviso il lettone ed al risveglio le coccole sono state d’obbligo. La situazione però potrebbe essere molto diversa da come la vede la ragazza. Si tratta di un possibile amore oppure solo di affetto da parte di Daniele verso una ragazza a cui vuole bene? Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.

Martina Nasoni innamorata di Daniele Dal Moro ma…

Il GF 2019 sta regalando forti emozioni a Martina Nasoni, sempre più felice di aver trovato in Daniele Dal Moro un possibile interesse romantico. Agli occhi di tutta la Casa, la ragazza appare felice e serena, molto diversa da come si era mostrata all’inizio. Ambra Lombardo però è preoccupata ed ha deciso di parlare con Daniele proprio riguardo al punto di vista di Martina. La prof infatti teme che il ragazzo stia inviando dei messaggi che possono essere equivocati, visto che con la Nasoni ha un comportamento tenero e poi con l’amico Gennaro Lillio dice peste e corna della ragazza. Martina intanto è ignara di tutto e cerca in ogni modo di entrare in contatto con Daniele, non sapendo che queste sue continue incursioni nella quotidianità del veronese vengono interpretate in modo diverso dal diretto interessato. Ci sarà un confronto diretto?

Tra le favorite per la vittoria finale

Il Grande Fratello 2019 sembra aver già trovato in Martina Nasoni una possibile vincitrice. La ragazza ha attirato l’attenzione dei bookmakers, che hanno scelto di posizionarla al primo posto della classifica delle preferenze. Anche il pubblico sembra adorarla, ma non mancano dei contestatori che sui social esprimono una voce contraria. Martina è riuscita a farsi conoscere dai telespettatori italiani ed il suo carattere tenero e gentile ha colpito gran parte del pubblico da casa. Sarà sufficiente per ottenere il titolo di vincitrice di questa sedicesima edizione? Ancora troppo presto per dirlo e non bisogna dimenticare che la Nasoni ha anche un carattere impulsivo, che potrebbe portarla ad uno scontro con Mila Suarez e le altre gieffine più rabbiose. Fra la marocchina e Martina infatti c’è stata qualche scintilla in settimana, a causa dell’atteggiamento pesante di Mila. La ragazza non gliele ha mandate a dire ed in un secondo momento ne ha parlato con Daniele Dal Moro, confidandogli di non trovarsi bene con il gruppo in generale, ma con ben pochi elementi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA