MARTINA NASONI/ Lite con Valentina Vignali per Daniele: “ho pensato…” (GF 16)

Martina Nasoni al Grande Fratello 16 continua a vivere momenti di grande difficoltà. In particolare la ragazza dal cuore di latta in queste ultime ore ha avuto duri scontri con alcuni coinquilini all’interno della casa. In primis con Valentina Vignali, la giocatrice di Basket, con cui si è confrontata circa il rapporto con Daniele Dal Moro. Non è una novità che Martina nelle ultime settimane si è molto avvicinata al bel veronese che sembrerebbe non disdegnare le sue attenzioni. Ma qualcosa è andato storto negli ultimi giorni e durante l’ultima diretta televisiva. Per questo motivo Martina si è confidata con Guendalina Canessa parlando del rapporto nato con Daniela. La ex gieffina non ha dubbi: Valentina pur essendo fidanzatissima non disdegnerebbe le attenzioni di Daniele.

Martina Masoni contro Valentina Vignali

Non è solo Guendalina Canessa a pensare che Valentina Vignali possa avere un interesse diverso nei confronti di Daniele Dal Moro. Anche Francesca De Andrè pensa che tra i due possa esserci qualcosa di più, ma sta di fatto che la giocatrice di basket ha smentito la cosa dicendo semplicemente di aver trovato in Daniele un ragazzo semplice con cui ha tante cose in comune. Tra supposizioni e ambiguità, Martina Nasone ha cercato il confronto con Valentina: “Vi ho visto in diversi momenti, in certi atteggiamenti, in cui ho pensato che ci fosse un interesse da parte tua, ma non te ne ho mai parlato perché non sto con Daniele, non è il mo fidanzato”. La Vignali allora ha replicato: “Ma bastava che mi dicevi che volevi stare sola con lui, io ho dormito con voi due, come ho dormito con Cristian Imparato e Micheal Terlizzi, ho fatto sempre tutto senza malizia, se tu mi dicevi che volevi stare da sola con lui io non sarei mai stata con voi!”.

Daniele Dal Moro accusa Martina Nasoni

La situazione è degenerata quando Daniele Dal Moro ha preso le difese di Valentina Vignali accusando Martina Nasone di non essere chiara con lui, ma di lasciarsi andare a confidenze con gli altri coinquilini della casa. “Marti tu non dici le cose” – esordisce il concorrente veronese – “perché io il dito su di te non l’ho mai puntato, tu non parli con me e parli con Guendalina che è entrata adesso. Se delle cose se ne parla insieme si trova un accordo, se ne parli con chi è arrivato adesso non ne arriviamo a capo”. Daniele, appare visibilmente arrabbiato e senza mezzi termini sbotta con Martina: “siamo qua da 30 giorni, abbiamo dormito insieme e non ci dici queste cose? Ti sembra una cosa matura parlarne con tutti tranne che con i diretti interessati?”. A questo punto resta da capire se il rapporto tra Martina e Daniele prenderà una piega diversa oppure finirà sul nascere!



© RIPRODUZIONE RISERVATA