Martina Nasoni/ Video, ammette di essere possessiva, ma Daniele… (Grande Fratello)

Martina Nasoni non ha chiuso il rapporto creato con Daniele Dal Moro al Grande Fratello 2019. La ragazza dimostra infatti di sperare ancora in un possibile avvicinamento, complice anche la presenza di entrambi al Camping Carmelita. Per questo ha accolto con entusiasmo la notizia di poter vivere dei giorni tutti per sé al fianco del bel veronese, magari in previsione di un ritorno di fiamma. Purtroppo non c’è stato e questa volta Valentina Vignali non c’entra nulla, visto che è Daniele ad averle dato in modo silenzioso un nuovo stop. Mentre la ragazza si augura che possa esserci di nuovo un flirt, Dal Moro sembra ormai sicuro di non voler riprendere il discorso. Questa volta non si tratta di un atto di generosità nei confronti di Martina, ma di puro egoismo: non vuole rovinarsi l’esperienza della Casa e soprattutto non vuole altri pensieri, scontri e liti. Martina nel frattempo continua a guardare con sospetto la vicinanza fra Daniele e Valentina: siamo sicuri che ci sia solo amicizia? Se lo chiede in un nuovo confessionale, guardando nemmeno troppo di nascosto le tante incursioni della cestista nel letto del suo ex innamorato. Anche se quest’ultima svela che non potrebbe mai stare con lui, clicca qui per il video.

Martina Nasoni, Grande Fratello: una svolta mancata

Il Grande Fratello 16 non ha regalato a Martina Nasoni quella svolta che si sarebbe aspettata. Daniele Dal Moro appare ora un ricordo lontano, seppur presente nei pensieri della ragazza. Quest’ultima ha scelto più che altro di riprendere ancora una volta il discorso con Valentina Vignali, per sondare il terreno e per comprendere che cosa sarebbe potuto succedere fra loro se fossero stati entrambi single. Lo rivela la stessa cestista durante un confessionale: se non fosse stata fidanzata, sarebbe potuto nascere qualcosa. Alla Nasoni però ha preferito ribadire concetti già snocciolati in precedenza, ovvero che mai e poi mai si sognerebbe di diventare complice di un tradimento. Ancora una volta Valentina ha scelto di non rivelarle i suoi timori, che ha invece condiviso con il resto del gruppo: ha sperato a lungo che Daniele non ritornasse sui suoi passi e che Martina non riuscisse a riconquistarlo per la seconda volta.

La ragazza dal cuore di latta si racconta

Gli ultimi giorni al Grande Fratello 2019 sono stati intensi per Martina Nasoni, che ha deciso di parlare un po’ più di se stessa. Complice la tranquillità del Camping Carmelita, la ragazza ha raccontato a Daniele Dal Moro ed Enrico Contarin che cosa è successo durante il suo ultimo legame amoroso. Anche in quel caso ha provato una forte gelosia per il fidanzato dell’epoca, che non voleva vedere vicino a nessuna ragazza nemmeno dopo la loro frattura. “Anche io mi sarei potuta rimettere con un altro ragazzo”, ha aggiunto poi di fronte ai dubbi di Daniele Dal Moro. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni. Sembra quasi che il ragazzo abbia cercato di capire se la gelosia di Martina sia stata un ostacolo anche per i suoi rapporti precedenti. Lei di contro non ha mai nascosto la sua possessività, ma è stato davvero questo aspetto a compromettere un futuro fra il veronese e la ragazza dal cuore di latta? Forse sì, se si pensa alla rabbia che la Nasoni prova ancora adesso nel vedere che Valentina Vignali approfitta di ogni notte per condividere il letto con l’amico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA