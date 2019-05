Martina Nasoni/ Video, sfuriata su Daniele Del Moro: è finita? (Grande Fratello)

Martina Nasoni è fra le protagoniste del Grande Fratello 16 che hanno sollevato non poche polemiche in questa settimana. Sui social molti non la vedono più di buon occhio rispetto all’inizio, quando il suo faccino pulito e l’animo sereno sembravano avere un peso maggiore rispetto al carattere fumantino che sta rivelando sempre di più. Forse è solo un caso, ma da quando Francesca De André è entrata nella Casa, anche la ragazza dal cuore di latta ha deciso di dare sfogo al suo lato oscuro. Purtroppo a farne le spese è Daniele Dal Moro, con cui ci sono diversi alti e bassi. La colpa del ragazzo di Verona è di aver rivelato di non considerarla la sua donna, scatenando una reazione furiosa da parte di Martina. La troviamo infatti a parlare da sola nella stanza segreta, pronta a chiudere qualsiasi legame abbia creato con Daniele. Salvo poi urlargli in faccia tutta la sua disapprovazione e quanto l’abbiano ferita le sue parole. Qualcuna delle ragazze però le ha fatto notare che dà troppe cose per scontate e che aspetta che sia Dal Moro a farsi avanti, magari facendole dei complimenti, senza esternare questa sua esigenza. Anche se la serenità sembrava ormai ritornata fra loro, Daniele ha scelto di non portarla al B&B per la cena premio. Martina di contro non si è mostrata infastidita: la sua lontananza anzi le dà la possibilità di riprendere respiro. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni.

Martina Nasoni e Daniele Del Moro: fine di un amore?

Martina Nasoni ha già deciso: al GF 2019 non ci sarà più spazio per un suo legame speciale con Daniele Dal Moro. La lite furiosa avvenuta nella giornata di sabato ha convinto infatti entrambi che è meglio chiudere qualsiasi ponte, prima che qualcuno si faccia davvero male. Dopo tanti insulti ed accuse, Martina ha trovato il modo di parlare con il ragazzo senza iniziare un nuovo litigio. Ha deciso infatti di scusarsi per alcuni modi usati durante l’apice dello scontro, scegliendo di non chiudere ogni contatto con lui. Uno dei problemi maggiori riguarda la mancanza di trasporto da parte di Dal Moro e anche il sospetto da parte della ragazza di rovinare il proprio percorso solo per vivere la loro relazione. Una frase che la ragazza gli ha detto in uno dei momenti di forte rabbia e che ha colpito in modo particolare Daniele, tanto che ha scelto di mettere dei paletti alla loro conoscenza. “Se me la rovino io pazienza, tanto io nella mia vita mi sono già rovinato tutto“, ha sentenziato infatti prima di chiudere l’ennesimo chiarimento. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.

Le dinamiche tra i due al Grande Fratello

Il Grande Fratello 2019 potrebbe aver già spinto Martina Nasoni a chiudere le porte a Daniele Dal Moro. Le liti fra i due non sono mai mancate, anche perché i loro caratteri fumantini li spingono spesso allo scontro diretto. Una tempesta che preannuncia il successivo arcobaleno, ma che questa volta potrebbe terminare con una fine definitiva. Non sarebbe del tutto una cosa negativa. Martina infatti ha perso di vista il suo obbiettivo personale e ormai le sue giornate nella Casa sono così piene di Daniele che è difficile trovare spazio per pensare ad altro. Così come per coltivare il rapporto con gli altri inquilini, messo sempre in secondo piano rispetto a quello con il concorrente veronese. Un distacco quindi non potrà che fare bene ad entrambi e non solo per questo motivo. I social infatti hanno iniziato a scagliarsi contro la Nasoni, vista da molti come troppo pesante e volgare. Ritornare sui suoi passi non potrà che farle bene ai fini del gioco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA