MARTINA STELLA/ “Con mio marito Andrea sono innamorata e felice” (Domenica In)

Martina Stella è una delle ospiti della nuova puntata di Domenica In, il programma televisivo di successo condotto da Mara Venier su Rai1. L’attrice è pronta a raccontarsi alla Zia Mara tra vita privata e professionale in un’intervista che si preannuncia davvero imperdibile considerando le pochissime interviste rilasciate nel corso degli ultimi anni. Se l’attrice è restia a farsi intervistare, sui social la bella Martina condivide scatti della sua vita privata conquistando i suoi fan. Recentemente ha pubblicato una foto con indosso solo una maglia a maniche corte accompagnata da una semplice didascalia: “Ci sono fiori dappertutto per chi è capace di vederli..Buongiorno”. Uno scatto in cui l’attrice appare acqua e sapone e bella come il sole! Lo scatto, infatti, non è passato inosservato considerando i commenti e like ricevuti nel giro di pochissime ore.

Martina Stella e il marito: “Con Andrea sono tanto innamorata e felice”

Per Martina Stella tutto procede a gonfie in vele. In particolare l’attrice oggi è una mamma e moglie felice. Dal 2016, infatti, è felicemente sposata con Andrea Manfredonia, procuratore sportivo, con cui ha ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Gregorio Paolini, padre della piccola Ginevra. In occasione di un’intervista rilasciata nel programma Vieni da Me di Caterina Balivo, Martina ha raccontato il suo momento magico in amore: “Mio marito è bellissimo e Sempre è per sempre di De Gregori è la nostra canzone”. Non solo, Martina ha parlato del matrimonio con Andrea rivelando: “sono davvero tanto innamorata e felice. Me lo meritavo di essere finalmente felice, dopo tanta sofferenza nelle mie storie d’amore passate mi meritavo la serenità”.

Martina Stella: “ho sempre creduto nell’amore”

Prima di sposarsi con Andrea Manfredonia, Martina Stella è stata più volte al centro del gossip per via delle sue tormentate relazioni. In principio c’è stato Lapo Elkann, una storia per cui ha sofferto tantissimo e su cui ha dichiarato in passato: “è un ragazzo pieno di qualità e ha diritto, come tutti, a una seconda chance. Gli auguro ogni bene possibile. Ha fatto del male a se stesso, facendolo ha ferito anche me, ma ha diritto di risolvere i suoi problemi”. Poi c’è stato Valentino Rossi e Gabriele Gregorini, l’uomo con cui ha realizzato il suo piccolo grande capolavoro: Ginevra. Nonostante le delusioni, le storie sbagliate, Martina non ha mai smesso di credere nell’amore: ho sempre creduto molto nell’amore. Dopo tanto dolore poi è arrivato Andrea e davvero sono felice. Penso di essermelo meritato. È arrivato lui, la mia fortuna” ha detto parlando del marito Andrea.



