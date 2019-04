Mary e Martha/ Su Canale 5 il film con Hilary Swank (oggi, 25 aprile 2019)

Mary e Martha va in onda oggi, 25 aprile 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Questo film per la tv del 2013 è stato diretto da Philip Noyce e vede nel cast una splendida Hilary Swank con al suo fianco Brenda Blethyn, Sam Clafin, Frank Grillo, James Woods e Sean O’Bryan. La fotografia è curata dal fumettista italiano Roberto De Angelis mentre le musiche sono state dirette dal maestro Philip Miller. Il film è stato trasmesso per la prima volta in televisione dalla BBC One il primo marzo del 2013, quindi poco più di sei anni fa. Sicuramente si tratta di una pellicola drammatica di grande intensità con personaggi ben caratterizzati e spunti interessanti. Non è di certo però adatta a tutte le età con i più piccoli che oltre ad annoiarsi potrebbero essere anche toccati dalle tematiche a tratti decisamente troppo forti per loro.

Mary e Martha, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Mary e Martha. Mary è una madre molto giovane, che decide di portare suo figlio in Africa per sei mesi. Lì però il bimbo viene colpito dalla malaria e in pochissimo tempo muore. Dopo il funerale, celebrato in patria, la ragazza però decide di tornare in Africa dove conoscerà appunto Martha. Questa è una donna che condividerà con lei lo stesso dolore di aver perso un figlio, un insegnante di ventiquattro anni che aveva anche lui preso la malaria. Decidono insieme di iniziare una lotta per cercare di fermare il diffondersi del morbo chiedendo anche aiuto alle autorità americane.

