Marzia Roncacci e Samuel Peron/ Delusi per eliminazione ma.. (Ballando con le stelle)

Marzia Roncacci e Samuel Peron non ce l’hanno fatta: Ballando con le Stelle 2019 ha spinto la coppia ad abbandonare la competizione. Questa sera però la situazione potrebbe cambiare, visto che concorrente e maestro sfideranno gli altri eliminati nella famosa staffetta del dance show, in previsione di rientrare in gara. In quanto ultima uscita, Marzia ha qualche carta in più da giocare in questa nuova parentesi. Senza considerare che fino alla settimana scorsa, ha vinto tutti gli spareggi con le altre coppie. Pochi giorni fa però la febbre ha colpito la concorrente, che non ha comunque evitato le prove. La troviamo invece negli studios per l’allenamento quotidiano, al fianco di Lasse Matberg che, come ci svela su Instagram, l’ha sfidata in sollevamento pesi. 100 kg lui e lei #GaraSenzaSperanza, come scrive nel post. Clicca qui per guardare la foto di Marzia Roncacci e Lasse Matberg.

Marzia Roncacci vuole tornare in gara a Ballando con Le Stelle

Marzia Roncacci non ha perso la sua grinta e per Ballando con le Stelle 2019 di oggi ha organizzato una Rumba con Samuel Peron. Lo svela nelle Stories, invitando tutti i fan a seguire la staffetta ed a sostenerla. Le coppie previste per la sfida si sono incontrate negli ultimi giorni per i dovuti allenamenti e Marzia ha incrociato in particolare nei corridoi della Rai Marco Leonardi, che cercherà di rientrare grazie agli insegnamenti della maestra Mia Gabusi. A differenza di come abbiamo scoperto sui suoi personali social, il ragazzo sembra più energico nelle dirette della Roncacci. Merito della giornalista e della sua capacità di trasmettere il suo noto sorriso? Può darsi, anche se finora questa sua abalità non è riuscita ad abbattere i muri di Selvaggia Lucarelli, che spesso e volentieri l’ha contestata proprio per i suoi sorrisi eccessivi. Il merito della concorrente però è da ricercare anche in questa sua capacità di mettersi in gioco in tutto e per tutto. Lo dimostra anche il fatto che abbia scelto di proseguire le prove nonostante la febbre a 38. Più devozione di così…

© RIPRODUZIONE RISERVATA