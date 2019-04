Massimiliano Rosolino/ “Natalia Titova? Ha dovuto superare dei test…” (Vieni da me)

Massimiliano Rosolino si racconta a “Vieni da me” attraverso i cassetti di Caterina Balivo. Vengono mostrate le immagini dei successi dell’ex nuotatore e lui commenta: «Non mi sono mai rivisto nelle interviste, ma devo dire che mi sono piaciuto». Ma inevitabilmente si parla di Natalia Titova, di cui si è innamorato grazie a Ballando con le Stelle. «Ricordo che erano più o meno le 16, ricordo pure le scarpe che indossavo quel giorno». I due non si conoscevano: «Secondo me loro non sanno con chi ballano, ma sentono qualche voce. Magari lei mi conosceva già». Di fatto hanno cominciato a “lavorare” e lui tornava a casa con i dolori perché non sapeva affatto ballare. «Sono stato un miracolato. Non è Natalia Titova, era la fata turchina». C’è stato anche un videomessaggio della compagna, che si è divertita a stuzzicarlo sulla distanza per i recenti impegni lavorativi. Massimiliano Rosolino si è lasciato andare anche a delle confidenze sulle figlie, raccontando di lavare loro i denti perché è ossessionato dall’igiene dentale.

MASSIMILIANO ROSOLINO A VIENI DA ME PARLA DI NATALIA TITOVA

Massimiliano Rosolino ha parlato anche di come vive la sua relazione con Natalia Titova. «È tosta. Abbiamo delle affinità: anche lei è stakanovista, quindi su questo andiamo d’accordo. Ma su altre cose siamo differenti: ad esempio sull’alimentazione». In ogni caso, aveva dovuto superare prima dei “test”, due in particolare: «Lei ha dovuto superare dei test: vedere una gara e venire a cena con un’amica». Le confidenze dell’ex nuotatore non finiscono qui: ad esempio ha parlato di quando porta a nuoto le sue figlie. «È stato bello nuotare insieme, ho unito due amori». A tal proposito, ha raccontato che è molto scaramantico: «Io indossavo lo stesso costume, lo stesso paio di occhialini». Massimiliano Rosolino ha poi chiesto a Caterina Balivo di salutare in diretta la loro tata, perché aveva fatto una scommessa con lei: se lo avessero fatto, lei sarebbe stata più buona con lui. «Io sono il più serio della casa quando si tratta di essere seri. Io mi occupato di denti, sport e alimentazione».

