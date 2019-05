Massimo Giletti disprezza Barbara d’Urso/ “Siete andati al corso dei suoi programmi?”

Molte volte Massimo Giletti è stato accomunato a Barbara d’Urso per il loro modo un po’ “violento” di fare tv entrando in questioni e intrighi che risultano spinosi ad altri. Fatto sta che non c’è mai stato modo e motivo di andare a fondo del loro rapporto almeno fino a questo momento visto che il conduttore continua a punzecchiare Barbara d’Urso dall’alto del prime time di La7 che continua ad occupare con il suo Non è l’Arena. Non si capisce bene se il conduttore sia un po’ infastidito dal titolo scelto dal live del mercoledì della conduttrice Mediaset o da altro, fatto sta che ultimamente non riesce davvero a chiudere una puntata prima di aver “offeso” o punzecchiato la sua “rivale” e anche ieri sera è successo lo stesso. Questa volta non è servita la spalla di Enrico Mentana in collegamento a lanciare il conduttore, ma la confusione che si era creata in studio durante il tuo talk show.

LE FRECCIATINE DI MASSIMO GILETTI

In particolare, proprio ieri sera l’argomento top è stato il reddito di cittadinanza. Ed è qui che gli animi si infiammano e che Massimo Giletti prende dalle orecchie (non letteralmente) i protagonisti del suo talk ovvero Mario Giordano, Luca Telese e Maurizio Gasparri al grido di: “Ma che avete fatto oggi? Siete andati al corso dei programmi della D’Urso, dove s’ammazzano tutti?”. A quanto pare però questa non è né la prima e né l’ultima volta che Massimo Giletti nominerà la sua rivale e il primo intervento a suo discapito è datato addirittura sei anni fa quando, al cospetto di Silvio Berlusconi che si diceva pronto a lasciare lo studio, lui rispose: “Presidente, non siamo dalla D’Urso”. Adesso tocca alla conduttrice di Canale 5 rispondere, semmai troverà il tempo di farlo tra una diretta e l’altra.

