Massimo Lopez a Vieni da me/ L’infarto e il ricordo di Anna Marchesini: “ogni sera..”

La nuova settimana di Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo, dal lunedì al venerdì, alle 14 su Raiuno, si apre con Massimo Lopez. L’attore apre il suo cuore parlando dei momenti più importanti della sua vita e della sua straordinaria carriera. Una carriera che ha condiviso soprattutto con Tullio Solenghi e Anna Marchesini che, prima ancora di essere dei colleghi sono stati e continuano ad essere degli amici fraterni anche se Anna Marchesini non c’è più. Proprio insieme a Tullio Solenghi, Massimo Lopez ha recentemente ricordato la grandissima Anna Marchesini che continua ad essere presente non solo nel suo cuore, ma anche nello spettacoo di cui è protagonista proprio insieme a Solenghi. “Ogni sera la ricordiamo, c’è un momento nello spettacolo in cui la ricordiamo in maniera inconsueta. A un certo punto recitiamo una poesia, e solo alla fine la gente capisce. Ogni sera c’è un applauso che non finirebbe mai e poi mai se non dovessimo continuare lo spettacolo“, hanno ricordato i due attori a Domenica In.

MASSIMO OPEZ: “LA PAURA DOPO L’INFARTO”

Uno dei momenti più difficili della vita di Massimo Lopez è stato quello che ha vissuto nel 2017 quando è stato colto da infarto mentre recitava a teatro. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e Massimo Lopez, dopo essere stato operato e aver osservato una Lunga convaLescenza, è tornato a recitare per La gioia del proprio pubblico. La paura, però, è stata tanta come raccontava ai microfoni de La Repubblica lo stesso Lopez pochi giorni dopo aver avuto l’infarto. “Mentre recitavo ho avvertito una sensazione di fastidio al petto, un lieve senso di oppressione, e mi sono allarmato: cosa può essere?, mi sono chiesto. Nel giro di pochi secondi il dolore è cresciuto in maniera esponenziale su tutto il torace. A quel punto ho capito che mi stava accedendo qualcosa di grave e ho lanciato uno sguardo al mio impresario: mentre lui chiamava il 118 ho chiesto scusa al pubblico e ho lasciato immediatamente il palcoscenico” – raccontava l’attore che, sulla paura provata, aggiungeva – “Più che la paura di morire, direi il timore del dolore che avrei causato a chi mi vuole bene”.

