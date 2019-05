Matrimonio Pamela Prati e Mark Caltagirone/ Michelle Hunziker “Lui per me non esiste”

La saga che vede Pamela Prati e il misterioso Mark Caltagirone protagonisti del gossip prosegue. Dopo l’annullamento del matrimonio, la showgirl è stata messa alle strette da Silvia Toffanin a Verissimo riguardo l’esistenza del fantomatico fidanzato. Ci ha provato anche Barbara d’Urso, ma la soubrette a Live Non è la d’urto non ha risposto a molte domande della conduttrice, abbandonando lo studio. E poi è spuntato un post con cui sarebbe stata sancita la fine della storia d’amore tra i due. Il matrimonio dunque non è rimandato, ma definitivamente sfumato. E questa potrebbe essere la conclusione definitiva al surreale Prati-Fate o l’ennesimo capitolo di un caso sempre più assurdo? Una cosa è certa: le polemiche non si placano e tiene banco l’esistenza o meno dell’imprenditore, di cui non sembrano esserci tracce. «È evidente che sia stata una tattica per tornare a far parlare di lei. Diciamo che con le ultime ospitate televisive si è pagata la liquidazione e ha messo la parola fine alla sua esperienza in tv», ha dichiarato Luca Onestini a Mattino Cinque.

MATRIMONIO PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE, PARLA MICHELLE HUNZIKER

Visto che il matrimonio mai celebrato di Pamela Prati e Mark Caltagirone è il caso dell’anno, anche molti personaggi vip stanno intervenendo. Questo è il caso ad esempio di Michelle Hunziker, l’ultima in ordine di tempo a deridere la showgirl sarda. «La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla», ha dichiarato la conduttrice svizzera ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per parlare di “All Together Now”, lo show musicale che la vedrà affiancata da J-Ax su Canale 5, la moglie di Tomaso Trussardi si è detta divertita da questo caso mediatico. «È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile». Ma Marco “Mark” Caltagirone esiste davvero o no? Questa è la domanda principale della “soap”. Anche Michelle Hunziker si è fatta la sua idea: «Non esiste, dai. Non ho la verità in tasca ma non credo, dai…».

