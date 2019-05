MATTEO, MALATTIA E FIGLIO LEONARDO BONUCCI/ Tifoso del Toro e di Andrea Belotti

Leonardo Bonucci è ospite di A Raccontare comincia tu, il programma di interviste di Raffaella Carrà trasmesso in prima serata su Rai3. Il difensore della Juventus parlerà sicuramente di Matteo e della malattia che l’ha colpito alcuni anni fa. All’età di 2 anni Matteo Bonucci è stato operato d’urgenza presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino a causa di una patologia acuta. A renderlo noto è stato lo stesso calciatore che, subito dopo l’intervento, ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del bambino. “L’operazione è perfettamente riuscita e i primi segnali sono positivi” con queste parole Bonucci alcuni anni fa ha voluto rendere noto quanto successo al piccolo Matteo. Un momento di grandissima difficoltà, che il difensore della Juventus ha vissuto con la moglie Martina chiedendo però rispetto e privacy.

Matteo Bonucci e la malattia: “Ringrazio mio figlio”

La malattia di Matteo è stato uno dei momenti più difficili della vita di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, da sempre restio a parlare della sua famiglia, a distanza di diversi mesi dall’operazione che ha salvato la vita al figlio Matteo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare quanto successo. Sono stati mesi difficilissimi che l’hanno cambiato come uomo e padre: “Quello che ho vissuto negli ultimi due mesi mi ha dato una grande forza. Ringrazio mio figlio e mia moglie, sono stati momenti duri. Matteo mi ha trasmesso tanta forza, così come Lorenzo e la stessa cosa ha fatto mia moglie. Sono situazioni che ti fanno crescere, che ti fanno vedere la reale importanza delle cose”. Il difensore della Nazionale Italiana di Calcio ha parlato anche delle critiche che riceve fuori e dentro un campo, critiche non hanno alcune importante rispetto a quello che la vita di tutti i giorni può toglierti o darti: “adesso alcune critiche, alcune discussioni, alcuni rimproveri e certi mugugni mi fanno capire che sì c’è sempre da migliorare, ma l’importanza di quello che ti accade nella vita è molto più importante di un passaggio sbagliato. Quando stai bene con la testa e con il cuore, funziona tutto”.

Andrea Belotti: “Matteo, il figlio di Bonucci mi ha portato fortuna”

Oggi Matteo Bonucci sta bene. Recentemente il figlio di Leonardo Bonucci in compagnia del padre ha assistito in tribuna al match Torino Milan visto che uno dei suoi idoli è Andrea Belotti. Matteo ha già incontrato il suo idolo visto che Belotti e Bonucci sono grandi amici. Per Matteo, infatti, non era la prima volta allo stadio a vedere una partita del Toro, visto che papà Leonardo l’ha portato più volte a seguire il suo idolo Belotti con tanto di maglia del Toro. Una grande gioia per Bonucci che sui social ha condiviso una foto scattata col piccolo Matteo con tanto di hashtag #familyfirst in compagnia della moglie Martina e dell’altro figlio Lorenzo. A fine partita Andrea Belotti ha parlato della prossima partita e ha voluto dedicare un pensiero proprio al piccolo Matteo: “È una partita difficile e particolare per la gente di Torino, ma se giochiamo da Toro possiamo dare del filo da torcere. Sarà un bellissimo derby. E poi spero che il figlio di Bonucci sia contento, so che tifa Torino e mi segue: mi ha portato fortuna”.



