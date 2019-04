Matteo Mammì, fidanzato Diletta Leotta/ Figlio in arrivo? “Vorrei diventare mamma”

Matteo Mammì: chi è il fidanzato di Diletta Leotta?

Diletta Leotta parla del suo fidanzato, Matteo Mammì, e lo fa nel salotto di Silvia Toffanin, Ospite a Verissimo, la giornalista sportiva di Dazn ripercorrerà la loro storia d’amore, a quasi quattro anni dal loro primo fortunato incontro. “Matteo Mammì è il mio gol più bello nella mia vita privata”, spiega la giornalista nell’intervista concessa nel talk show di Canale 5. “Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità”. Sempre a debita distanza dal chiacchiericcio del gossip, i due continuano a vivere la loro storia d’amore lontani dalle copertine e dalla cronaca rosa. In una recente intervista concessiva a Diva e Donna, Mammì ha inoltre rivelato che al momento non sono previsti fiori d’arancio: “stiamo bene così, non è la firma su un pezzo di carta che stabilisce quanto ci amiamo”. Il matrimonio, quindi, può attendere, ma nell’intervista concessa a Verissimo Diletta Leotta non nasconde di sentirsi pronta a compiere il passo successivo.

Novità in arrivo nella storia d’amore tra Matteo Mammì e Diletta Leotta?

Della loro relazione si è parlato qualche settimana fa, quando entrambi hanno smentito la possibilità di convolare al più presto a giuste nozze. Oggi, però, qualcosa potrebbe essere cambiata, dal momento che la giornalista sportiva non nasconde di sognare al più presto una famiglia: “Mi piacerebbe diventare mamma con lui”, ha dichiarato Diletta Leotta nel salotto di Silvia Toffanin. “Il arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”. Dopo la smentita delle scorse settimane, le nuove dichiarazioni sembrerebbero suggerire che i piani della coppia potrebbero aver subito un repentino cambiamento. Diletta Leotta e il suo fidanzato Matteo Mammì convoleranno presto a giuste nozze?

Matteo Mammì: l‘incontro a Sky con Diletta Leotta

Diletta Leotta e Matteo Mammì si sono conosciuti quattro anni fa quando entrambi lavoravano nella redazione sportiva di Sky. Il loro amore è nato precisamente nel 2016 e da quel momento sono diventati inseparabili. Per molti anni lontani dai social e dalle copertine dei settimanali di gossip, sono usciti allo scoperto soltanto nel 2018, quando alcuni scatti di coppia hanno fatto capolino sul profilo social ufficiale della giornalista. Mammì ha ricoperto il ruolo di direttore acquisizione e vendite di Sky, poi quello di direttore senior alla programmazione e produzione, ma qualche mese fa, come si legge su Tpi.it, ha detto addio alla piattaforma. A dispetto della sua assenza dai social e dal gossip, i rumors sul matrimonio con Diletta Leotta si ricorrono da molto tempo; entrambi, però, hanno chiarito che i fuori d’arancio possono attendere, mettendo fine a una serie di pettegolezzi che qualche mese fa hanno infiammato i settimanali di gossip.



