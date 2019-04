Matteo Salvini e Francesca Verdini/ Foto, carezze e coccole al parco a Milano

Matteo Salvini e Francesca Verdini fidanzati e innamorati. Ormai non ci sono più fughe nella notte e nemmeno nascondigli che li tengono lontani dagli occhi indiscreti dei paparazzi, adesso i due sono una coppia e vivono il loro amore alla luce del sole. Questo è il verdetto arrivato in questi ultimi giorni ed è quello che si evince dalle foto che pubblicate su TgCom oggi. La loro storia continua a gonfie vele e i due appaiono sempre più innamorati e complici non solo in auto ma anche facendo una semplice passeggiata mano nella mano in Parco Sempione a Milano. I due sono stati immortalati insieme nei giorni scorsi e alcuni momenti sono davvero sinonimo di affetto. In alcuni scatti lei gli accarezza il viso, in altri lui le prende il viso tra le mani o le dà un bacio su un braccio.

LA STORIA D’AMORE UFFICIALE TRA BACI E COCCOLE

La loro storia è ormai ufficiale e i fan di Matteo Salvini sono come sempre pronti a sostenerlo visto che la sua relazione con Elisa Isoardi non è stata rose e fiori e i due hanno avuto non pochi problemi. Stando al gossip Matteo Salvini è stato tradito e ha perdonato riaccogliendo di nuovo la conduttrice dopo mesi di pettegolezzi, ma adesso sembra finalmente aver ritrovato il sorriso e quella voglia di stare insieme e dedicarsi ad una persona speciale che possa ricambiare. Mentre Matteo Salvini si dedica alla sua vita politica e a Francesca Verdini, Elisa Isoardi ha trovato il sorriso con Alessandro Di Paolo, almeno secondo quanto ha rivelato un amico di quest’ultimo. Il vice premier adesso convolerà a nozze oppure rimanderà ancora il momento del sì dopo gli ultimi fallimenti? Lo scopriremo solo con i prossimi scatti di coppia.

