Mattino 5 non va in onda, perché?/ Al suo posto “L’una e l’altra”

Mattino 5 non va in onda oggi, 1° maggio 2019. In occasione della festa dei lavoratori cambia dunque la programmazione di Canale 5. La trasmissione solitamente viene trasmessa dalle ore 8.45 fino alle 11.00, con servizi di cronaca, approfondimenti e anche uno spazio dedicato al gossip. I conduttori della trasmissione sono Francesco Vecchi e Federica Panicucci, mentre in passato al timone ci sono stati Barbara D’Urso, Claudio Brachino, Federico Novella e Paolo Del Debbio. In onda dallo Studio 11 di Cologno Monzese a Milano è arrivato alla decima edizione con la Panicucci al timone, mentre al suo fianco Francesco Vecchi c’è “solo” dal 2016. La media degli ascolti è sempre molto alta anche se c’è da dire che da quando è stata lanciata la trasmissione da Barbara D’Urso nel 2008 lo share è passato dal 20.03% al 14.04% della scorsa stagione.

Mattino 5 non va in onda: cosa al suo posto?

Al posto di Mattino 5, che non andrà in onda oggi, ci sarà il film L’una e l’altra. Il film del 2012 è stato mandato in onda per la prima volta il 25 maggio dello stesso anno su Canale 5 in prima tv. Nel cast troviamo Barbara De Rossi, Paola Perego, Christopher Lambert, Luis Molteni e molti altri ancora. Il film, girato solo per la televisione, racconta la storia di un triangolo amoroso con l’uomo che è messo al centro però deceduto. Questi infatti era molto facoltoso per poi ritrovarsi a possedere solo ed esclusivamente un casale in Toscana. La moglie Perla si trasferirà nella stessa scoprendo però che al suo interno c’era la seconda famiglia di cui era ignara.

