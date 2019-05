Maurizio Costanzo/ “Dei programmi di Maria De Filippi guardo Amici perchè…”

Maurizio Costanzo torna a parlare della moglie Maria De Filippi, del loro legame ma, soprattutto dei programmi che ogni giorno vanno in onda su Canale 5 riempiendo i palinsesti. Anche lui, come tutti, ha il suo programma preferito e, a quanto pare, è proprio Amici. Il talent show di Maria De Filippi sta per compiere la maggiore età e non ha mai smesso di macinare ascolti e di dare del filo da torcere ai diretti concorrenti che in questi anni si sono avvicendati contro di lui sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Alcune edizioni sono andate meglio, altre sono state subito dimenticate, ma sicuramente Amici è uno dei pochi talent che ha ottenuto un grande seguito e una lunga vita. Nonostante gli anni che passano, anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si amano sempre più e presto i due festeggeranno le nozze d’argento un importante traguardo proprio come farà presto Amici.

QUAL E’ IL PROGRAMMA DI MARIA DE FILIPPI PREFERITO DA COSTANZO?

Proprio ospite ad Un giorno da Pecora, Maurizio Costanzo ha preso la parola dicendo la sua riguardo ai programmi di Maria De Filippi e rivelando: “Non seguo Uomini e Donne perché a quell’ora ho da lavorare. Ma fui io ad insistere per fare Uomini e Donne Over, pensai che per i non più giovani poteva essere una bella iniezione di vita”. Nello stesso programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha poi continuato nel dire: “Non mi perdo nemmeno una puntata di c’è Posta per Te e Tu Si Que Vales, mentre Amici devo guardarlo, lo vedo perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto”. Ne sarà fiera Maria De Filippi? I fan di sicuro perché adesso sanno che Maurizio Costanzo è uno di noi…

