Maurizio Costanzo e Maria De Filippi/ Matrimonio dopo l’attentato “Io, ‘moglie di’”

Il 14 maggio 1993, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo – all’epoca non ancora sposati – rischiarono di perdere entrambi la vita nel terribile attentato di via Fauro a Roma dove fu fatta esplodere un’autobomba. Un attentato di mafia che mirava essenzialmente ad uccidere proprio il popolare conduttore, in quegli anni molto impegnato contro la criminalità organizzata e che fallì solo per una fortunata coincidenza. “Quella sera, il mio autista mi disse ‘le spiace se non vengo?’ e chiamai un altro con un’altra macchina, gli attentatori ebbero un attimo di sorpresa, avevamo appena girato l’angolo di Via Fauro quando esplose la bomba. Mi salvai io, Maria, l’autista e il cane”: era stato proprio Costanzo a spiegarlo lo scorso dicembre nel corso della trasmissione “#CR4, La Repubblica delle donne”. A finire nel mirino di Cosa nostra era stato il conduttore, dopo che bruciò una maglietta della mafia e dopo le numerose ospitate al giudice Falcone. “Nel gioco di guardia e ladri mi è andata bene”, aveva commentato in quell’occasione. Anche Maria De Filippi era presente a bordo della Mercedes blu non blindata. “L’autobomba fece alcuni feriti e moltissimi danni, solo per un caso fortunato non ci furono morti. Se fosse esplosa pochi istanti prima, io e Maria saremmo morti entrambi”, ha ricordato Costanzo in una intervista dello scorso anno al settimanale DiPiù.

MATRIMONIO TRA MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO DOPO L’ATTENTATO

L’attentato di via Fauro però, per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ebbe, sotto certi aspetti, anche un risvolto positivo, almeno dal punto di vista del loro rapporto di coppia, in quanto contribuì indubbiamente ad unirli sempre di più fino a condurli al matrimonio. “Fu proprio il fatto di aver visto la morte in faccia con lei che mi spinse a chiedere Maria in moglie, perché capii una cosa fondamentale: È lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”, aveva spiegato il conduttore nell’intervista al settimanale allora diretto dal compianto Sandro Mayer. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono convolati a nozze il 28 agosto 1995, celebrato con rito civile nel comune di Roma dall’allora primo cittadino Rutelli. I due si erano conosciuti sei anni prima in una società di consulenza sulla comunicazione presso cui lei lavorava e solo in seguito la De Filippi iniziò a compiere i suoi primi passi nel mondo della tv, come conduttrice e poi autrice e più recentemente produttrice e talent scout televisiva.

QUANDO MARIA DE FILIPPI DIEDE RAGIONE A SGARBI

Il rapporto tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo fu spesso al centro di critiche e contestazioni. Nel 2011, nel corso di una puntata del programma L’Arena condotto da Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi intervenne a gamba tesa contro Emma Marrone nell’ambito di una discussione avente come tema centrale le famose “cene eleganti” riguardanti il processo Ruby. La cantante si lanciò in difesa di queste giovani ragazze usando il termine “pietà” e scatenando il commento di Sgarbi che usò come termine di paragone proprio Maria De Filippi: “Queste ragazze hanno fatto scelte, come molte persone che decidono di vedere nella televisione e in un uomo di potere un riferimento. Per esempio parliamo di Maria De Filippi, che è entrata in televisione dopo aver incontrato Costanzo. Dobbiamo per questo giudicarla con pietà o come una persona che ha scelto una scorciatoia? La dignità di una donna è la scelta che una donna fa, compreso di utilizzare la sua bellezza”. In quella circostanza sorprese la telefonata della stessa De Filippi che inaspettatamente diede ragione a Sgarbi sull’essere stata una “moglie di”. “Io penso che Vittorio Sgarbi ha detto una cosa giusta, il termine pietà anche secondo me non è giusto. Quando Vittorio fa quell’invettiva, usa la sua dialettica per sostenere che il termine pietà non è la parola consona a persone che hanno fatto delle scelte. Non mi sono sentita presa in causa e offesa dalle parole di Sgarbi. Il termine pietà anche secondo me non è giusto. Massimo (Giletti, ndr) grazie della tua difesa, ma non c’era bisogno: a differenza mia Vittorio non ha avuto alcun rapporto sessuale con Maurizio, io la sera tornavo a casa con Maurizio e lui altrove”, commentò.



© RIPRODUZIONE RISERVATA