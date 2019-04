Maurizio Costanzo Show 2019, 5a puntata/ Ospiti Platinette, Maria Monsé, Feltri

Ospiti quinta puntata del Maurizio Costanzo Show 2019

Il Maurizio Costanzo Show torna stasera con la 5a puntata, dedicata al tema della provocazione e ironia. Una serata speciale con presenti i più noti opinionisti della televisione italiana. Il parterre propone infatti il direttore di Dagospia Roberto Dagostino, il fondatore di Libero Vittorio Feltri, Platinette, Giampiero Mughini, Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Alda D’Eusanio, Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Maria Monsé e Gabriella Germani. Si tratta sicuramente di un gruppo di ospiti che potrebbero aprire diverse polemiche. Molti tra questi infatti in passato hanno alzato polveroni mediatici non da poco e stasera saranno toccati, nella puntata in onda su Canale 5, degli argomenti piuttosto importanti. Ricordiamo come al solito che la trasmissione è registrata e quindi non va in onda in diretta, ma questo conta poco perché spoiler sono praticamente impossibili da reperire.

Maurizio Costanzo Show 2019: scontri di genere

Tra gli argomenti trattati dalla nuova puntata del Maurizio Costanzo Show ci sarà sicuramente quello dello scontro sui generi. La presenza di Vladimir Luxuria, Platinette e Alessandro Cecchi Paone probabilmente accenderà la polemica su un paese che si è dimostrato fin troppo spesso indietro a livello culturale e non pronto a crescere su argomenti piuttosto importanti. La presenza poi di Roberto Dagostino, Vittorio Feltri e Giampiero Mughini riaprirà inevitabilmente un discorso sui social network, da loro molto spesso osteggiati e criticati. Le più moderne e al passo coi tempi Alba Parietti, Alda D’Eusanio e Maria Monsé esprimeranno i loro parere con Iva Zanicchi che di recente è sbarcata, con un inaspettato grande successo, su Instagram. Una puntata dunque che si prefigura piena di colpi di scena e con argomenti molto delicati da trattare che saranno orchestrati da un maestro della televisione e del giornalismo come Maurizio Costanzo.

